“El fútbol es una estrategia de seguridad para Qatar”

Cuando la semana pasada Arabia Saudí y sus aliados rompieron relaciones con Qatar, el mundo del fútbol puso la mirada con temor en 2022, año en que corresponde al pequeño emirato albergar el Mundial. La FIFA respondió con una breve declaración en la que se limita a asegurar que "está en contacto de forma regular" con los organizadores. James M. Dorsey (Lynn, EE UU, 1951), experto en fútbol en Oriente Medio y el norte de África, no cree que la crisis diplomática suponga la puntilla a la ya cuestionada elección de Qatar como sede, aunque advierte de que Riad podría lanzarse a utilizar el asunto como arma arrojadiza en el marco del conflicto diplomático. "La crisis del Golfo puede durar, pero es poco probable que lo haga cinco años", señala por correo electrónico. Antes de la ruptura de relaciones, Dorsey había hablado con EL PAÍS en Sevilla, donde participó en un foro en la Fundación Tres Culturas, sobre la importancia estratégica que Qatar concede al deporte y sobre el carácter político y de identidad que reviste el fútbol, aún con más intensidad, en el mundo árabe-musulmán y en Israel. Conoce bien el tema: trabajó durante tres décadas como periodista desde Riad, Estambul o Beirut para medios como The Wall Street Journal o The Washington Times. Ahora es investigador sénior de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de la Universidad Tecnológica Nayang de Singapur, dirige el blog The Turbulent World of Middle East Soccer (El turbulento mundo del fútbol de Oriente Medio) y el año pasado publicó un libro homónimo.