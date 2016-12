La “estupidez” de Parejo que tomó las redes

Dani Parejo (Coslada, Madrid; 1989), mediocentro del Valencia, ha cometido "una estupidez". Cesare Pradelli, entrenador del equipo, califica así la salida nocturna del jugador a una discoteca, cuya grabación y difusión en vídeo por un aficionado se ha convertido en tendencia en las redes sociales y ha supuesto un aluvión de críticas al deportista. En las imágenes se ve al valencianista de juerga, aparentemente a altas horas de la noche, mientras bebe y fuma. Parejo no ha sido convocado para el partido copero de este miércoles contra el Leganés (21.00, Mestalla) y el equipo va a estudiar una posible sanción.

El italiano aseguró que le parecía "bien" que el jugador se hubiese "disculpado" con la plantilla, la presidenta Lay Hoon y el técnico. Por ello, quiso quitar hierro al asunto. "Es una estupidez, una bambinata [niñería]", aseveró.

El jugador ha justificado su salida nocturna en que tenía el día libre: "Todos somos conscientes de la situación del club, pero tenía el día libre y todos somos personas. Son fechas significativas, pero no estoy justificando nada. Sin embargo, también es de entender. Me he equivocado y no volverá a ocurrir, aunque es uno cosa que no creo que haya matado a nadie", ha explicado Parejo.

Prandelli, en cambio, está realmente preocupado: "Estoy preocupado por su imagen no por lo que han publicado. El vídeo se comenta solo, no debemos comentar una cosa tan pobre, mi preocupación es la imagen de Parejo, la imagen de Parejo como hombre que es el que voy a defender porque como jugador puede ser criticable, pero como hombre debe mantener siempre una dignidad", añadió Prandelli.

En este sentido, no aclaró si vería con buenos ojos una marcha en el mercado invernal del madrileño. "Son todos transferibles y el club lo sabe", zanjó. "Para mí lo importante es el partido de mañana para ver como reaccionamos y porque tenemos que hacer un gran partido porque tenemos un gran respeto por nuestros aficionados, trabajamos para ellos y deben ver un equipo fuerte, determinado y agresivo", afirmó.