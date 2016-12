El Atlético mantiene su plan de traslado al Wanda Metropolitano

Obras del futuro estadio del Atlético de Madrid. ÁLVARO GARCÍA / Atlético de Madrid

Pese a que los técnicos de la Comunidad de Madrid no han dado el visto bueno al expediente del Ayuntamiento para la nueva ordenación de los terrenos en los que se levanta el estadio Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid confía en poder hacer efectivo el traslado para la próxima temporada, a mediados de septiembre.

En el club tienen conocimiento de los problemas técnico-jurídicos existentes por los que el gobierno regional ha decidido echar abajo el expediente del consistorio para que las parcelas utilizadas pasaran de manos públicas a privadas. Con todo, el club espera que se llegue a un acuerdo entre las dos administraciones para que el cambio de coliseo sea posible en las fechas que tenía previstas. Fuentes del club aseguran que existe la voluntad del Ayuntamiento y de la Comunidad de subsanar los errores y de agilizar los trámites.

El convenio firmado en 2008 obliga al Ayuntamiento a pagar 200 millones de euros al Atlético como mínimo si en abril de 2017 el suelo no era ya propiedad del club. Sin embargo, fuentes de la directiva aseguran que estarán satisfechos si en el momento real del traslado las parcelas ya son de su propiedad. El plan programado por la dirigencia del Atlético con respecto a la inauguración oficial del nuevo estadio podría ser suficiente para que la demora administrativa no afectara al traslado. El club rojiblanco tenía previsto solicitar a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) jugar las dos primeras jornadas de Liga de la temporada 17/18 como visitante. Estos dos primeros partidos ligueros, que se disputarían a finales de agosto y principios de septiembre, más el habitual parón de dos semanas por los compromisos internacionales de las selecciones en septiembre permitían colocar la fecha de inauguración oficial del Wanda Metropolitano cercana a la mitad de este mes o a finales del mismo. Estos plazos se habían programado para que el club tuviera posibilidad de efectuar las pruebas necesarias que requieren todo estadio nuevo con la organización de un partido amistoso.

En el horizonte, sin embargo, aparece otro inconveniente muy ligado a los resultados que coseche el equipo esta temporada. Podría darse el caso de que el Atlético conquistara la Copa del Rey o la Liga, esto último más complejo, por lo que tendría que disputar la final de la Supercopa de España. Esta competición se suele celebrar a finales de agosto y se disputa a doble partido, uno en el estadio del campeón de Liga y el otro en el del campeón de Copa. En el Atlético tienen asumido que de tener que disputar la final de la Supercopa el escenario en el que ejercería de equipo local sería el Vicente Calderón, para el que aún no hay fecha oficial de derribo. Esto último depende del Ayuntamiento.

Acuerdos firmados

El otro evento que podría acoger el recinto situado en la ribera del Manzanares sería la fase previa de la Liga de Campeones si el equipo no alcanza ninguna de las tres primeras plazas que dan acceso directo a la competición. La eliminatoria que da acceso a la fase de grupos también suele disputarse a finales de agosto. Salvo estos dos casos, en el Atlético aseguran que no contemplan un escenario que no sea el de jugar el resto de competiciones en el Wanda Metropolitano.

El acuerdo con el grupo chino que ha dado nombre al nuevo estadio y por el que el club recibirá un mínimo de diez millones de euros durante al menos seis años no se ve peligrar por el club. Tampoco otros contratos de patrocinio o de explotación del estadio firmados ya. En el club dan por hecho que la obra del estadio estará concluida antes del verano y que solo la parte tecnológica será implementada, porque así está previsto, en fechas cercanas a la inauguración.