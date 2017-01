Real Madrid - Granada, en vivo y en directo

M. 25. (2-0). Sigue volcado en ataque el Madrid que generó dos ocasiones de peligro por la banda izquierda. En la primera estuvo a punto de cabecearla Nacho mientras que el siguiente centro de Kroos no encontró destinatario.

M. 24. (2-0). Quinto gol en Liga de Benzema, el décimo en once partidos que le anota el francés al Granada, su víctima favorita.

M. 22. (2-0). Posición adelantada de Benzema en el gol, que no debió, por tanto, subir al marcador.

M. 4. (0-0). Pedía falta Cristiano Ronaldo, no se la pitó Vicandi Garrido.

Gorka Pérez

No descansará hoy Marcelo, como tampoco ningún miembro de la defensa. Las rotaciones, además de en la portería con la vuelta de Navas, se centran en los tres puestos de ataque. Benzema, que no jugó un solo minuto ante el Sevilla, vuelve al once.