Luis Enrique: “Lo fácil es llorar y quejarse. El club y yo somos intachables”

A Luis Enrique no le gusta el ruido. El técnico niega que existan conspiraciones y no considera que Piqué deba reprimir sus críticas a los árbitros, tras las que vertió en San Mamés y Vila-real. “Cada uno es mayorcito para expresarse, y no creo que le pasen factura. Yo estoy encantado con el Piqué futbolista”, reflexiona. Los reproches del central y su dedo acusador en el césped del estadio de la Cerámica, sin embargo, contrastan con su neutralidad cuando analiza la tarea arbitral. “Lo fácil es quejarse y llorar. Lo difícil es mantenerse para proteger y beneficiar al futbol y a los jugadores. La postura del entrenador del Barça y del club es intachable. Es una posición difícil, y a veces cuesta aguantarse, pero debemos ayudar a los colegiados”.

También restó importancia a la ausencia de sus jugadores en la gala de la FIFA que premió a Cristiano Ronaldo como “The Best”. “Respaldo su decisión. Hay una necesidad deportiva que están por encima de cualquier otra. Pero hubiera respaldado cualquier decisión. El jaleo forma parte del mercado del que nos movemos”.

El runrún también parece crecer por los recientes malos resultados, que asfixian al Barça en la Liga y son desfavorables en la Copa. “Los marcadores fueron injustos”, recuerda el asturiano, “pero el fútbol es así. A pesar de jugar muy bien y de conseguir buenas estadísticas, también hay que ser efectivos. Nosotros lo somos, pero en ocasiones no, y el fútbol puede premiar a equipos que generan menos. No puedo reprochar nada”.

El Barcelona necesita un triunfo para revertir este miércoles (21.15/BeIn La Liga) la derrota (2-1) en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. “Vendría bien una victoria, sí. Ganar siempre viene bien”. No será fácil, según Luis Enrique, porque el Athletic siempre aprieta a los azulgranas con una presión muy alta. “Y seguro que volverá a hacerlo. La presión es una de sus características y cualidades de Valverde, a quién admiro”, analiza.

Pero el técnico cuenta con el Camp Nou como factor diferencial. “Lo considero determinante. Espero que acuda en gran número para apoyarnos porque necesitamos su refuerzo”. La llegada del Athletic, que ha perdido tres finales de Copa contra los azulgrana desde 2009, anuncia un partido vibrante. “Sabemos que estamos por debajo, así que solo podemos atacar. Lo remarco porque con un gol ya estaremos por encima en la eliminatoria, y el Athletic tendrá que arriesgar. La eliminatoria es muy atractiva”.

¿Se trabaja mejor con todo este ruido?, le preguntaron. "En la Ciudad Deportiva hay una calma de la repera. El ambiente es maravilloso, perfecto, todo en sintonía". A Luis Enrique no le gusta el ruido.