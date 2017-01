Guardiola contra la niebla

“Serás despedido al amanecer” (“You’re getting sacked in the morning”), coreó jocosa la grada de Goodison Park mientras Pep Guardiola dejaba el campo pensativo. Desde que es entrenador nunca había perdido por cuatro goles un partido de liga, apenas en dos oportunidades salió derrotado con esa contundencia y fue en semifinales de la Liga de Campeones ante Real Madrid y Barcelona. “En ocho temporadas como técnico gané el campeonato siete veces, eso es lo excepcional”, apuntó después de un nuevo fiasco contra el Everton este domingo. Luego reconoció que eso no es consuelo para su afición. "Tengo que encontrar la razón de lo que está pasando", se exige Guardiola. Cuando empezó el mes de diciembre el Manchester City estaba a un punto del líder Chelsea, al que se aprestaba a recibir en el Etihad Stadium. Tras ganar cuatro partidos y perder los otros cuatro, hoy está a diez. “Son un montón, demasiados”, resume el técnico de Santpedor. Pero el futuro no está escrito. En aquel momento le llevaba diez puntos a su vecino el United, que hoy solo está dos por debajo. Ambos fuera de puestos de Liga de Campeones.

En los problemas que encuentra Guardiola se revela además el orgullo de un sector del fútbol inglés por mantener una esencia que entendía en peligro con la llegada de un estilo en las antípodas del que durante años han promovido los inventores del fútbol. “No estoy aquí para cambiar nada, sino para adaptarme. Es normal y parte del proceso que tenga más dificultades aquí que en España o Alemania”, se disculpa el entrenador, que garantiza que matizará su libreto, pero no lo reescribirá. “Sigo creyendo que para ganar debes controlar el juego y eso significa tener la posesión, hacer muchos pases para crear oportunidades y que no te las creen. Pienso que es la mejor manera de jugar e insistiré en ella”, apuntó tras la debacle ante el Everton. El equipo que dirige su amigo Ronald Koeman apenas manejó la pelota un 29% del tiempo y le marcó cuatro goles.

“Conceden demasiados tantos”, diagnosticó Thierry Henry en sus comentarios de la retransmisión televisiva. En 21 jornadas el City solo ha acabado cuatro veces con la puerta a cero. “Tienen grandes delanteros, pero falta algo más consistente detrás de ellos”, completó Graeme Souness, otra figura referencial en el fútbol de las islas. Se discute sobre el estilo, pero también sobre los protagonistas que lo ponen en práctica. Y ahí la crítica también alcanza a Guardiola, que impuso la llegada de Claudio Bravo a la meta del City en detrimento de Joe Hart, el titular de la portería en la selección inglesa, cedido finalmente al Torino. Bravo no es el que apenas cometió errores en Barcelona y ha encajado catorce goles en los últimos 22 disparos que le llegaron entre palos. En ese ratio de exigencia, De Gea apenas concedió cuatro dianas, una menos que Courtois y dos menos que Cech. El foco apunta también a otras decisiones desde los despachos el pasado verano. El City invirtió 210 millones de euros en reforzarse y la mitad de ese dinero se destinó a dos jóvenes, el extremo Leroy Sané y el central John Stones, un zaguero que le diese opciones para salir desde atrás con el balón jugado. Guardiola asume que ambos están en periodo de aprendizaje.

Segundo gol del Everton pese a la estirada de Claudio Bravo. PAUL ELLIS AFP

Los fichajes apenas rinden, Nolito ha desaparecido, los jóvenes están por llegar y los veteranos puestos en cuestión. Contra el Everton los dos laterales, Sagna y Clichy, pasaban de la treintena. Los dos mediocentros, Yaya Touré y el postizo Zabaleta, también. El City está entre los planteles más veteranos de la Premier con una media de edad que supera los 28 años. El emergente Tottenham está en los 25, Liverpool y Chelsea no llegan a los 26. Guardiola dispone de gente experta, pero escasamente dúctil. Resulta complicado imaginar a alguno de sus laterales en un rol similar al que tomaban Lahm y Alaba en el Bayern cuando se cerraban para apoyar desde la medular. Sin talento la riqueza táctica se resiente. “Muchos son jugadores que ayudaron al club a ser grande en la Premier League, pero vamos a tratar de hacer una mezcla. No se trata de pensar en la próxima temporada sino también a cinco o diez años vista. Cambiar es lo normal”, anticipa Guardiola. Jesús Navas, Caballero, Yaya Touré, Zabaleta y Clichy acaban contrato en junio. El club irá al mercado, pero además quiere empezar a promover al primer equipo a algunos de los valores que prepara en su magnífico vivero.

Porque el talento sigue en la base de todo. Pocos discuten que el City lo alberga incluso ahora, en horas bajas, de medio campo en adelante. Pero hay piezas como Kevin De Bruyne que apenas suman tres goles en lo que va de temporada, el último en la Premier data de mediados de septiembre. Justo aquel día, tras el partido contra el Bournemouth, Guardiola le situó cerca de lo más alto: “Si hablamos de Messi tal vez pueda sentarse solo en una mesa, pero en la de al lado puede estar De Bruyne”. A veces al técnico le esclavizan sus palabras. Ocurre que cada una de sus comparecencias se escrutan y hasta se debate ahora en Inglaterra sobre si la derrota o la dificultad le vuelve arisco en las respuestas a las entrevistas tras los partidos. En su día eran más discretos tras las seis victorias con las que abrió esta Premier, pero ahora brotan en los medios británicos columnistas y opinadores que concluyen que la epopeya futbolística y estilística con el Barcelona e incluso con el Bayern estuvo muy bien, pero que en Inglaterra resultará imposible repetirla. El desafío que afronta Guardiola es mostrar que estamos ante algo así como una versión contemporánea de aquel viejo parte meteorológico del Daily Mail: “Niebla en el Canal, el continente aislado”.