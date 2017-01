Djokovic, fulminado en Australia por Istomin

Novak Djokovic cayó en la segunda rondal de Abierto de Australia frente al ubeko Denis Istomin, después de un pulso que se prolongó durante casi cinco horas. El 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 y 6-4 definitivo (tras 4h 48m) aparta al serbio del camino y supone la primera gran sorpresa en el torneo australiano, primer grande del curso. Istomin, 117 en el ranking de la ATP, se enfrentará el próximo sábado al asturiano Pablo Carreño, que avanzó al imponerse al británico Kylie Edmund por 6-2, 6-4 y 6-2.

Djokovic, que cerró el año pasado con una mala secuencia de resultados, cometió un total de 72 errores no forzados, mientras que Istomin (30 años) fue creciendo y creciendo para vivir su gran día, con 17 aces y 63 golpes ganadores en su hoja de servicios. Enfrente, en ningún momento se le vio cómodo al de Belgrado, que cedió cuatro veces su servicio y a diferencia de otras ocasiones no tuvo mordiente en los restos. En varias fases, Nole estuvo perdido y sin soluciones, en una línea muy similar a la de la recta final de 2016.

Desde 2008, cuando fue eliminado en la segunda ronda de Wimbledon por el ruso Marat Safin, no caía tan pronto Djokovic en un major. Y en Australia, su torneo fetiche, no se iba tan rápido desde 2006, derrotado entonces en la primera ronda. Su despedida supone a priori una buena noticia para el tenis español, pues el número dos circulaba por la zona del cuadro en la que compiten Rafael Nadal, David Ferrer, Roberto Bautista y Carreño.

"El jugo increíblemente bien, por encima de su nivel", argumentó Djokovic, número dos del circuito. "Simplemente estaba en uno de esos días en los que no me sentía tan bien. No tenía ritmo", matizó. "Es solo un partido, puedes perder. Nada es imposible. Hay más de 1.000 jugadores en el cuadro y la calidad crece año tras año. Todo el mundo se convierte en un mejor jugador. ¿Qué puedo hacer? Lo intenté hasta el último golpe, pero no funcionó", amplió.

Con su derrota, Djokovic perderá además una más que considerable cifra de puntos en su casillero; en concreto, 1.955, lo que le distancia todavía más de Andy Murray en el listado mundial. Cabe recordar que Melbourne es el territorio preferido de Djoker, puesto que ha conseguido seis trofeos, más que en ningún otro Grand Slam. De hecho, se había adjudicado cinco de las seis últimas ediciones.

Por supuesto que es decepcionante, pero entendedme. Ahora solo quiero irme a casa y estar con mi familia Novak Djokovic

"Por supuesto que es decepcionante, pero al final solo me queda aceptarlo", declaró Nole, que desde que elevase el título de Roland Garros, el pasado mes de junio, solo ha obtenido dos trofeos, uno en Canadá y otro hace unas semanas, en Doha. Precisamente allí, en el emirato, pudo en la final con el actual rey de la ATP, el escocés Andy Murray, pero en Melbourne volvió a patinar. "Os entiendo", contestó a los periodistas, "pero entendeme a mí. Ahora solo quiero irme a casa y estar con mi familia. Eso es todo", concluyó el balcánico.

La jornada deparó además buenas noticias, pues los tres españoles que intervinieron ganaron sus respectivos encuentros. Además de Carreño, tanto Ferrer (2-6, 6-4, 6-4 y 6-2 a Ernesto Escobedo) como Bautista (6-2, 6-3 y 6-3 a Yoshihito Nishioka) consiguieron progresar a la tercera ronda. Hacia las 12.30 entrará en juego Rafael Nadal, que se mide en su segunda aparición al chipriota Marcor Baghdatis.