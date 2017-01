Villarreal - Valencia: un descenso en la memoria

El cinco de mayo del 2012, en la penúltima jornada de Liga, se enfrentaban en Mestalla el Valencia y el Villarreal con dos realidades opuestas: el conjunto che necesitaba un punto para certificar el tercer puesto que le otorgaba la clasificación directa para la siguiente edición de la Liga de Campeones; un empate le bastaba al club de Roig para salvar una temporada desastrosa y asegurar su permanencia en Primera.

Nadie apostaba por otro resultado que no fuese la igualada, resultado que beneficiaba a ambos equipos. En contra de las opiniones y supuestos pactos no escritos, no hubo el corporativismo autonómico tantas veces visto en la Liga entre equipos vecinos. Después de 92 minutos de juego con ambas porterías inmaculadas, Jonas, el delantero que ejerce actualmente en el Benfica, batió a Diego López, a día de hoy portero del Espanyol. Mestalla celebró el gol de su equipo y un amplio sector de la afición che coreó "¡A Segunda, a Segunda!” dedicado al conjunto castellonense, que una semana después vivió el drama del descenso en El Madrigal tras un tanto final del Atlético de Madrid anotado por Falcao y la victoria in extremis y con polémica del Rayo al Granada.

“El fútbol da muchas vueltas y esas cosas se acaban devolviendo”, declaraba Bruno Soriano tras el partido de Mestalla que supuso el penúltimo clavo del ataúd que llevó a la tumba al Villarreal. Casi cinco años después, la sentencia de Bruno puede convertirse en vaticinio. El club de Roig regresó rápidamente a Primera, como si el descenso hubiese sido un mal sueño, instalándose en las tres últimas temporadas en los puestos que dan derecho a jugar Europa, aspiración vigente y real en el presente curso. Por el contrario, el Valencia, con Peter Lim como propietario, tiene como principal objetivo hoy por hoy mantenerse en la máxima categoría del fútbol español. Quién lo diría. El Estadio de la Cerámica (20.25, BeIN Sports) vivirá un duelo autonómico entre el Villarreal y Valencia con sabor a vendetta amarilla.

Sin querer mirar al pasado, ha destacado Bruno durante la semana que jugar ante el Valencia es “especial". "Será un partido complicado. Firmaría el resultado del año pasado con gol mío”, recordó el capitán del Villarreal, que, con un lanzamiento de falta directo, derrotó al conjunto che la temporada pasada. Bruno celebró el gol señalándose al escudo del equipo castellonense, imagen convertida en ícono del Villarreal. La posición del Valencia en la clasificación, en el puesto 17º, resulta irreal para el jugador que más partidos ha jugado en Primera en la entidad castellonense. “Esperamos un buen rival. El Valencia tiene grandes jugadores”, considera Bruno. De la misma opinión es Fran Escribá. “Es un rival muy difícil, un equipo con mimbres”, entiende el técnico del Villarreal, que tiene especial afecto al club che.

Voro y el sentido común

El Valencia ha recuperado el optimismo con Voro en el banquillo, apagando una vez más el enésimo fuego de un club en permanente convulsión. Conocedor de la casa, el sentido común de Voro ha dado esperanza a una afición deprimida en apenas dos semanas, reforzando la autoestima de unos jugadores confusos hasta la fecha con los cambios de entrenador y los contubernios palaciegos. La victoria balsámica y con buenos modos del Valencia ante el Espanyol ha supuesto un halo de luz, tanto como la irrupción del canterano Carlos Soler, un todocampista de 20 años, el nuevo ojito derecho de los seguidores valencianistas. Soler, auspiciado por Voro, ya es un integrante más de la primera plantilla del Valencia. “Yo he dado mi opinión y en el club lo han entendido igual”, reconoce Voro sobre el empujón a Soler. El deseado Simone Zaza, también convocado, podría debutar con el Valencia ante el Villarreal, un partido entre vecinos poco amistoso.