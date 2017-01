Firme líder de una Segunda incierta

Comenzada la segunda vuelta en la discutida Segunda División española, muchas son las dudas y escasas las certezas. La única verdad es que el Levante va como un tiro, líder en solitario y con 13 puntos de ventaja con respecto al recuperado Getafe, momentáneamente tercero en una clasificación que baila cada jornada, proclive a la incertidumbre.

Año a año la Segunda fagocita entrenadores. En medio curso transcurrido, un 40% de los técnicos han perdido su trabajo, nueve de los 22 que comenzaron la temporada. Las urgencias no afectan al Levante, con 49 puntos conseguidos con la victoria ante el Numancia en la primera jornada de la segunda vuelta. Salvo en la primera jornada y la tercera, ha ostentado el liderato en el resto. Tras descender la temporada anterior después seis cursos consecutivos en Primera, la etapa más dorada del club, el Levante acaricia el retorno a la élite.

El club que preside Quico Catalán se quedó sin los 40 millones de euros del maná de la televisión, pero el fondo de compensación por la pérdida de categoría le otorgó la posibilidad de tener un más que apañado presupuesto de 25 millones que ha sabido invertir.

Vicente Blanco Tito, exjugador granota, ayudado por Carmelo del Pozo, componen la nueva dirección deportiva. Ambos sustituyeron a Manolo Salvador, de salida después de 19 años. Su primera decisión estratégica fue nombrar como entrenador a Juan Ramón López Muñiz, que el curso pasado dirigió al Alcorcón.

Tito y Muñiz entendieron que el éxito del Levante partía de la confección de una plantilla para la Segunda División y de convencer a los futbolistas que permanecieran en Orriols que ya no estaban jugando en Primera. Conminaron a los no convencidos a marcharse temporal o definitivamente como así hicieron Camarasa, Deyverson y Feddal al Alavés. Continuó Morales, pieza fundamental. “Todos los equipos que bajan de Primera tienen complejos, quieren jugar bien, Rayo y Getafe lo intentaron en el inicio de la temporada. En Segunda hay mucha igualdad y hay que respetar la categoría. Nosotros no tenemos complejos en echarnos atrás, aunque sea en casa. No siempre se puede llevar la iniciativa”, desvela Pedro López, el capitán granota.

Destaca en el Levante su fortaleza defensiva. En Segunda resulta un aspecto fundamental. Raúl Fernández, criado en la cantera del Athletic y procedente del Mirandés, tan solo ha encajado 14 goles. Es el portero menos batido de la categoría.

Campaña, el mejor

La solidez del Levante tiene su génesis en el trabajo colectivo del equipo y en la aportación de los nuevos, jugadores relevantes como Natxo Insa y, sobre todo, Campaña, el mejor centrocampista de Segunda. Al Levante también le cunde el ataque con 30 goles marcados, el segundo equipo más anotador tras el Girona (35). El gol es cosa de Roger, de nuevo en casa, con 13 tantos.

A siete puntos de distancia, la estela del Levante la sigue el Girona. Después de dos temporadas quedándose a las puertas del ascenso, el equipo que dirige por cuarta temporada Pablo Machín pretende que este sea el año definitivo para alcanzar la gloria. Tras un comienzo dubitativo, el Girona ha ido de menos a más. Ocho victorias en los últimos nueve encuentros le convierten en un serio candidato al ascenso.