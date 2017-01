Federer - Wawrinka, en directo en el Open de Australia 2017

Wawrinka solo tuvo tres errores no forzados en el segundo set. Está casi perfecto. Lo supera en todos los números, excepto en el resultado. En el duelo de compatriotas, la presencia de Federer pesa, y mucho.

Federer - Wawrinkaº (º saca): 7-5, 6-3. ¡Set para Federer! El ex número uno del mundo se adelanta 2-0 y se acerca a la final del Open de Australia.

Federerº - Wawrinka (º saca): 7-5, 1-1. ¡Cómo la siente Roger! Otra dejada en la red, nada que hacer para Wawrinka. Mantiene su servicio el ex número uno del mundo. Solo hubo un break en el partido.

Con números flojos, Federer respira. Se lleva el primer set con una efectividad del primer servicio de solo el 59% y 13 errores no forzados. Wawrinka estaba casi perfecto. Hasta el último juego tenía solo 8 errores. Cometió tres en el momento decisivo.

Federer - Wawrinkaº (º saca): 5-6. Con números flojos, Federer fuerza, al menos el desempate en el primer set. Solo 59% de efectividad en el primer servicio, 13 errores no forzados. Wawrinka está casi perfecto.

Federerº - Wawrinka (º saca): 5-5. Un misil de Wawrinka se va largo, pero el juez la da buena. Roger pide el ojo de halcón y, esta vez, no falla. Salva su juego, respira. Se asegura, al menos el tie-break.

Federerº - Wawrinka (º saca): 5-5. 12º error no forzado de Federeren 10 juegos. 0-15.

En 37 minutos llama la atención el número de errores no forzados de Federer (10). Roger sabe que debe arriesgar al máximo para que Wawrinka no lo domine con sus misiles.

Federerº - Wawrinka (º saca): 4-4. Roger no cede. Se lleva su juego de saque sin perder ni un punto con un smash asesino. ¡Qué partido!

Federer - Wawrinkaº (º saca): 3-2. Brillante dejada de Roger, cepillando la bola. Wawrinka no llega y lo mira con cara de asombro. 30-15.

Federerº - Wawrinka (º saca): 2-2 Comienza a bombardear Wawrinka. Federer no se muestra tan seguro con el revés como en sus anteriores presentaciones. 0-30.

Federer - Wawrinkaº (º saca): 2-1. Otro error no forzado de Stanislas extiende el juego de su saque. 40-40.

Federerº - Wawrinka (º saca): 1-1. Pero el ex número uno regala habilidad en la red. Dos jugadas maestras lo sacan del apuro. Primero, una volea cruzada sobre la línea y después una atajada a un tiro al cuerpo de Wawrinka. Roger mantiene el servicio.

Federerº - Wawrinka (º saca): 1-1. Roger en su afán de atacar comete algunos errores no forzados de más. Lleva ya cinco en dos juegos y medio. 40-40.

Pablo Vande Rusten

No será fácil para el ex número uno del mundo. Enfrente tendrá a su compatriota Stan Wawrinka, que, en los últimos tres años, ha ganado un Grand Slam por temporada. 2014: Open de Australia. 2015: Roland Garros. 2016: US Open. A partir del lunes, Wawrika superará en el ránking a Milos Raonic y será el número 3 del mundo.