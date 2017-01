Rafa Nadal – Grigor Dimitrov, semifinal del Open de Australia en vivo y en directo

EL PAÍS

El suizo Roger Federer señaló tras acceder por sexta vez a la final del Abierto de Australia, que el búlgaro Grigor Dimitrov, es sobre el papel el rival más fácil, y que si es el español Rafael Nadal su rival el domingo, "será una batalla épica". "Grigor puede ser similar a mí, pero él no soy yo", dijo Federer sobre el jugador búlgaro. "Tiene una personalidad diferente. Sobre el papel es más fácil porque nunca me ha ganado, pero eso no me da el título, porque ahora es un jugador diferente". "Probablemente penséis que tengo algo más de oportunidades de vencer a Dimitrov que a Nadal. Pero a quien le importa. Al final lo que importa es ganar o no", prosiguió Federer (EFE)