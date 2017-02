Simeone deja fuera de la convocatoria a Lucas Hernández

Diego Pablo Simeone es un hombre optimista. Al menos así lo expresó este en la rueda de prensa que ofrece la víspera de cada partido cuando se le preguntó por la falta de gol de sus delanteros. Las bajas que ha sufrido el equipo a lo largo del semestre atentan, sin embargo, contra las buenas premoniciones del técnico, que para esta tarde ante el Leganés (18.30, beIN LaLiga) cuenta solamente con 16 jugadores del primer equipo. El técnico rojiblanco ha dejado fuera a Lucas Hernández tras su detención de este viernes por presunta agresión a su pareja. El central no se entrenó por la mañana al estar declarando en el juzgado de Majadahonda y Simeone prefirió no citarlo y completar la lista con dos jugadores del filial: Juan Moreno y Toni Moya.

La detención de Lucas fue el colmo que le faltaba a un equipo que en los últimos seis meses ha vivido complicaciones de todo tipo. En la sexta jornada de la Liga ante el Deportivo, el equipo sufrió las lesiones de Augusto Fernández, quien aún se recupera de la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y de José María Giménez, que estuvo fuera de las canchas durante dos meses por una lesión muscular. Aquel domingo 25 de septiembre fue el inicio de una serie de eventos desafortunados.

Este fin de semana, Simeone no cuenta con Tiago (contusión en la rodilla derecha), ni con Giménez (ha vuelto a sufrir una lesión muscular) ni con Augusto, que aún se está rehablitando, ni con el portero Jan Oblak (fue operado de una luxación en el hombro izquierdo en diciembre y tardará cuatro meses en volver a jugar). A esas bajas por cuestiones físicas hay que sumarle ahora el problema de Lucas, y la marcha de Thomas Partey a la Copa de África con Ghana, aunque su selección fue eliminada en semifinales y se reincorporará en breve.

Nico Gaitán, uno de los fichajes más importantes del equipo, también tuvo problemas musculares esta temporada y no ha podido entrenarse con la normalidad necesaria para lograr un rendimiento estable y encadenar minutos. Por todo esto, el entrenador convocará probablemente al mediapunta italiano Alessio Cerci, que no suele ser tenido en cuenta. “Se está esforzando y, si le veo en condiciones, no tengo ninguna duda de que podremos ponerle en el equipo”, dijo Simeone.

Para el técnico argentino la ida de los octavos de final de Copa contra el Barcelona era un ejemplo de lo irregular que había sido el desarrollo del curso para el Atlético. Las bajas han colaborado para que el equipo esté cumpliendo su peor Liga bajo la dirección de Simeone. En la vuelta de los octavos en el Camp Nou tampoco estará Gabi, suspendido por acumulación de amarillas.