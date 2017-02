Suspendido el Celta - Real Madrid por problemas con el techo de Balaídos tras el temporal

El partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, que iba a disputarse este domingo a las 20.45, se ha suspendido porque se ha derrumbado una parte del techo del estadio de Balaídos. El fuerte temporal que azota estos días a Galicia, y que ya obligó a suspender el partido que iban a disputar el Deportivo de La Coruña y el Betis en Riazor anoche, ha dañado parte de la estructura de la grada de Río del estadio municipal. El Ayuntamiento ha decidido aplazar el encuentro, según confirmó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

¿Cuándo podría jugarse el partido?

Los técnicos del Ayuntamiento de Vigo han evaluado durante toda la mañana del sábado el estado de la cubierta metálica de Río, zona en la que habitualmente se ubican los aficionados visitantes. Como no han podido subir al techo debido al fuerte temporal, no han podido asegurarse de que no se sigan desprendiendo más trozos. Todos los expertos del Ayuntamiento, del Celta y los responsables de bomberos estuvieron de acuerdo con la suspensión, según el alcalde Caballero.

"Lo prioritario es el cuidado del espectador, hay un temporal realmente interesante y ojalá las medidas de seguridad se cumplan", dijo el entrenador del Celta, Eduardo "Toto" Berizzo. El Celta, sin embargo, ha expresado que si el encuentro se aplaza es por decisión del alcalde.

"Que se piense en los aficionados, ellos deben de ser los protegidos, los equipos esperaremos a cuando nos digan que hay que jugar", ha apostillado.