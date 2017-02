C. Mason

C. Mason Getty

“Cuando soy buena, soy muy buena. Pero cuando soy mala, soy mejor.” Mae West

Para aquellos lectores que ven el deporte como politica o la politica como deporte, aquí va un cuestionario para ver cuánta atención han estado prestando a dos de las grandes figuras de nuestros tiempos, y a tres o cuatro famosos más. Las respuestas están abajo pero nada de trampas, por favor.

¿Quíen dijo las siguientes frases?

1. “Estoy agradecido a Dios por no tener modestia porque es una cualidad que no ayuda en nada.”

a/ José Mourinho

b/ Donald Trump

c/ Diego Maradona

2. “Si no cuentas tus éxitos a la gente, no se enterarán.”

a/ Trump

b/ Mourinho

c/ Kim Jong-un

3. "Nunca vi una contradicción entre las ideas que me sostienen y las ideas de ese símbolo, de esa extraordinaria figura, Jesucristo.”

a/ Mourinho

b/ Fidel Castro

c/ Trump

4. “Estamos compitiendo contra un sistema amañado.”

a/ Sepp Blatter

b/ Mourinho

c/ Trump

5. “El dinero nunca fue una gran motivación para mí. Lo realmente emocionante es jugar.”

a/ Mourinho

b/ Pelé

c/ Trump

6. “Los periodistas son la forma más baja de vida.”

a/ Trump

b/ Richard Nixon

c/ Mourinho

7. “Algunos ataques periodísticos poco tiene que ver con la verdad. Son vendetas personales disfrazadas de objetividad.”

a/ Cristina Kirchner

b/ Trump

c/ Mourinho

8. “Estos son mis principios y si ni te gustan, bueno…tengo otros.”

a/ Trump

b/ Groucho Marx

c/ Mourinho

9. "Dios tiene que pensar que soy un tío cojonudo, lo tiene que pensar, si no, no me daría tanto.”

a/ Trump

b/ Cristiano Ronaldo

c/ Mourinho

10. “No ser hipócrita, no ser diplomático, no ser pelota. Ese es mi mayor defecto.”

a/ Trump

b/ Mourinho

c/ Boris Johnson

11. “Cuanto más grande el barco, más fuerte la tormenta. Afortunadamente para mí siempre he estado en barcos grandes. “

a/ Johnny Depp

b/ Mourinho

c/ Trump

12. “Hablo conmigo mismo porque tengo un cerebro muy bueno. Soy mi principal asesor.”

a/ Trump

b/ Mourinho

c/ Julian Assange

13. Si repites la misma mentira suficientes veces la gente se la creerá. Y cuánto más grande la mentira, mejor.”

a/ Trump

b/ Joseph Goebbels

c/ Mourinho

14. “Si usted tiene un Ferrari y yo tengo un coche pequeño, para ganarle en una carrera tengo que romperle la rueda o ponerle azúcar en el depósito."

a/ Mourinho

b/ Trump

c/ Vladimir Putin

Respuestas: 1.a 2.a 3.b 4.c 5.c 6.a 7.b 8.b 9.c 10.b 11.b 12.a 13.b 14.a

(Trump gana por 6 a 5, pero Mourinho se queja de que el árbitro favoreció a su rival. Trump responde en un tuit: Sad. Triste.)