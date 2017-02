Doncic: “No tengo prisa por ir a la NBA”

El talento extremo y el deporte de élite generan paradojas antropológicas. Con cuerpo de gigante y cara de niño, Luka Doncic (Ljubljana, Eslovenia, 1999) es un prototipo de genio que, en su eclosión incontenible, ha devorado todas las etapas de formación. Cumple los 18 años el 28 de febrero, pero en su expediente con el Real Madrid ya acumula 102 partidos oficiales, dos Ligas, una Intercontinental y una Copa. Dentro de la pista irradia la determinación de los elegidos; fuera de ella, es una mezcla de timidez angelical, modestia agradecida e ilusión ambiciosa. Responde a las preguntas con porte de alumno aplicado seguro de sacar buena nota en el examen, seguro de haber nacido para ser estrella del baloncesto.

Pregunta. ¿Cuánto le queda por crecer?

Respuesta. Ahora mismo estoy en 2,02m sin zapatillas y creo que me queda otro poco. De momento está bien.

P. Eso en lo físico, ¿y en lo profesional?

R. Voy paso a paso. Ahora estoy en el Real Madrid que es donde mejor puedo estar y soy muy feliz. Aquí me han ayudado y me han protegido muy bien. Me han dado mucho cariño y facilidades. He tenido un proceso perfecto y quiero seguir consiguiendo metas. Lo que pase en el futuro ya se irá viendo.

P. Ya está asentado en el quinteto de Laso ¿Se siente importante en el equipo?

R. Sí. Aquí todos somos importantes, por eso somos un equipo grande. Yo me siento muy bien y mis compañeros me ayudan mucho. Pablo además es un entrenador increíble que confía mucho en mí para estar en la pista en momentos importantes.

P. Llegó a Madrid con 12 años, debutó con el primer equipo con 16 y ya lleva más de 100 partidos oficiales ¿Esperaba que todo fuera tan deprisa?

R. No. Todo ha ido mucho más rápido de lo esperado. Nunca me imaginé estar en el primer equipo del Real Madrid con 17 años. Estoy orgulloso de todo lo que se dice de mí, pero no hago mucho caso para no desviarme del camino.

P. ¿Qué recuerda de su llegada?

R. Recuerdo que estaba muy ilusionado. Nos trataron muy bien desde el principio, pero me costó un poco separarme de mi familia. Durante los dos o tres primeros meses, cada vez que se iban me quedaba muy tocado. Pero todo mereció la pena. Aprendí a comunicarme rápido en español y me vino bien.

P. ¿Y cómo fue su estreno con el primer equipo?

R. No se me olvida el primer entrenamiento con el primer equipo. Estaba muy vergonzoso. Me fui a una canasta lateral y me puse a tirar allí solito hasta que se acercaron a mí el resto y comenzaron a saludarme. Todos son muy buena gente. Todos me han ayudado mucho y los veteranos son increíbles y me han aconsejado muy bien.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo de baloncesto?

R. Empecé a jugar al baloncesto a los siete años, en el colegio. Desde pequeño iba a todos los partidos de mi padre y ya me gustaba. Después fui creciendo y en muchos partidos fui el chico de la mopa. Aprovechaba los descansos y cuando no había nadie en la pista salía a lanzar a canasta.

P. Su padre, Sasha Doncic, fue internacional esloveno y se retiró hace solo ocho años ¿Cómo le ha ayudado vivir el baloncesto desde niño?

R. Ver tanto baloncesto y jugarlo desde pequeñito te ayuda a dominar antes cosas. Mi padre me ha contado todo lo que hay dentro y alrededor del baloncesto. Siempre me aconseja bien. El baloncesto es casi toda mi vida. Cuando duermo sueño con el baloncesto y todos son sueños muy bonitos.

P. Laso cuenta que tiene la sensación de que sabe lo que le va a decir antes de hablarle.

R. Pablo Laso es un entrenador excelente. Nos entiende a todos y nos ayuda, sobre todo a mí, que soy el más joven. Me da muchos consejos y cuando me echa broncas yo las entiendo porque es parte del trabajo del entrenador. Quien te echa broncas es que quiere lo mejor de ti. Valoro mucho todo lo que me dice.

P. ¿Cómo se definiría como jugador?

R. Lo que más me gusta es jugar de base, tener el balón. Me definiría como un jugador intenso que quiere participar siempre… cogiendo rebotes, asistiendo, anotando. Pero lo que más me gusta es pasar el balón. Como dijeron una vez es algo que hace feliz a dos personas.

P. ¿A quién quiere parecerse?

R. El mejor referente es Llull con el que entreno cada día. Es un ejemplo increíble y un lujo tenerle a mi lado ayudándome.

P. Llull es el líder de este Madrid ¿Qué cualidades tiene que tener un líder?

R. Un líder tiene que tener la tranquilidad que se necesita en los finales de partido para llevar al equipo a la victoria. En esos momentos es cuando hay que ser más fuertes.

P. Se le ve tranquilo y hasta tímido fuera de la pista, pero en los partidos se transforma y nunca se le ve nervioso.

R. Solo tuve nervios el primer día. Debutar con el Real Madrid era muy importante y ahí si estuve nervioso. Pero el nerviosismo también se trabaja. No hay que tener miedo. Hay que preparar la cabeza para asumir los retos y afrontar los fallos. Siempre digo que hay muchísimas cosas que tengo que mejorar. Tengo que trabajar mucho mi físico y, mentalmente, también iré evolucionando con la experiencia.

P. ¿Su talento es por genética o por trabajo?

R. Lo que más hace es el trabajo. El talento te da un plus, pero si hubiera que decir cifras diría que un 15 por ciento es talento y el resto todo trabajo diario.

P. ¿Qué aspectos quiere mejorar?

R. Ya estoy trabajándolo mucho, pero quiero trabajar más mi tiro. Estuve con Mike Pemberthy y Kyle Korver y me vino muy bien para la técnica y la rapidez. También tengo que mejorar mucho mi explosividad defensiva, la velocidad lateral...

P. ¿Ve mucho baloncesto por televisión?

R. Sí. La verdad es que siempre que tengo libre y hay partidos los veo. Si son prontito también veo los de NBA, sobre todo los domingos que ellos juegan por la mañana y aquí es tarde-noche. Los que son de madrugada no me quedo.

P. Ya le sitúan como candidato al número uno del draft de 2018 ¿Piensa en ello? ¿Tiene prisa por jugar en la NBA?

R. No me lo planteo todavía porque estoy en el Real Madrid y es el mejor sitio posible para mí ahora. Estamos peleando por todos los títulos. No tengo prisa por ir a la NBA. No lo he pensado mucho todavía. El Real Madrid es el mejor club de Europa y estoy muy muy contento aquí.

P. ¿Dónde se ve dentro de cinco años por ejemplo?

R. No sé dónde estaré en cinco años. Principalmente, quiero jugar de base, pero no sé en qué equipo ni en qué país.

P. Elija al mejor jugador y al mejor equipo de la historia.

R. Michael Jordan... y, en Europa, Drazen Petrovic. De equipos, el Real Madrid. Tiene nueve títulos de la Euroliga y eso le hace el mejor club de la historia del baloncesto.