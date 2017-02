Un buen Real Madrid remonta a un buen Nápoles

Un Madrid coral y aplicado se ganó un respiro para la vuelta en Nápoles tras remontar a un adversario con estilo. Frente a un equipo de buen ver, el conjunto madridista encontró las respuestas adecuadas. No se impacientó, manejó con ojo los tiempos y dio con una excelente versión de Benzema y un crecido Cristiano de nuevo como extremo. Nadie, salvo la pérdida de sitio de Keylor en el tanto visitante, desentonó. Ni siquiera James, al que no se esperaba en el once titular.

El Nápoles es un equipo entusiasta, de buen gusto con la pelota y desitalianizado por completo: no racanea porque su mayor tacha es el andamiaje defensivo. En Chamartín no se achicó, pese al intimidante escenario y la heráldica europea del Madrid. Ni siquiera cuando a los 21 segundos ya le hizo tiritar Benzema, cuyo remate sacó Reina. No hubo demoras, con mecha el Madrid desde el inicio, con CR más extremo que en mucho tiempo, percute que percute sobre el albanés Hysaj.

4-3-3 Zinedine Zidane 1 Keylor Navas 2 Carvajal 5 Varane 12 Marcelo 19 Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Modric 14 1 goles 98' Gol Casemiro 8 1 goles 93' Gol Kroos 7 Cristiano 4 Cambio 70' Sale Pepe Tarjeta amarilla 16' Tarjeta amarilla Sergio Ramos 10 Cambio 75' Sale Lucas Vázquez James 9 1 goles 17' Gol Cambio 81' Sale Morata Benzema 25 Reina 2 Hysaj 33 Albiol 26 Koulibaly 31 Ghoulam 42 Amadou Diawara 7 Callejón 14 Tarjeta amarilla 75' Tarjeta amarilla Mertens 24 1 goles 7' Gol Insigne 20 Cambio 74' Sale Allan Tarjeta amarilla 37' Tarjeta amarilla Zielinski 17 Cambio 83' Sale Arkadiusz Milik Hamsik 4-3-3 Maurizio Sarri

Tampoco se retrasó el cuadro italiano en mostrar su atractivo catálogo. Le gusta dar cháchara a la pelota, subordinar todos los pases posibles y atacar los espacios con intercambios constantes de posición y un repertorio de diagonales. Es un equipo tan poco convencional que amenaza al adversario con los más bajitos del plantel y suele cerrar cada ofensiva por el lado opuesto al origen de la jugada. No así en el tanto de Insigne, el único italiano titular, un lazarillo. Recibió el balón de Hamsik por el embudo del medio campo y antes ya había echado un vistazo a Keylor Navas, que había dejado media puerta abierta. Con un toque sutil y pícaro, Insigne, a unas cuantas cuadras del meta costarricense, le hizo ver que estaba a la intemperie, fuera de lugar, mal ubicado en su madriguera.

El gol no amedrentó al campeón. Bien aplicado en la presión, el Madrid encontró la ruta de Cristiano y el dictado de Benzema. Esta vez, Zidane le dio más cuartel a su compatriota, devolvió a Cristiano al costado izquierdo y el galo tuvo más aire a su alrededor. Al Real le funcionó la sociedad, como antaño. El luso, fresco y punzante, descorchaba con facilidad a Hysaj, con Benzema como diana. Como al francés se le mira con microscopio, no tardaron los murmullos de la grada cuando no acertó con un cabezazo asistido por CR. Hasta que Carvajal, con un toque estupendo con el empeine derecho, le enroscó la pelota y Benzema le sacó un palmo a Albiol. De nuevo, un Benzema goleador y arquitecto, un Benzema para todo y todos los rincones. Tuvo el segundo, otra vez servido por el siete, pero Reina se le echó encima y su delicado toquecito, al alcance de pocos, pero el único remedio posible, se fue al poste izquierdo de la meta visitante.

ver fotogalería Casemiro celebra su gol, el tercero del Madrid Juan Medina REUTERS

El Madrid no solo le puso ritmo a su vanguardia, sino que supo amortiguar al Nápoles, que no es un rival fácil de aplacar, sobre todo cuando gravita con Hamsik, un reloj con botas que pone en hora a todos los suyos. Gregarios los tres volantes blancos, poco a poco la escuadra italiana tuvo mejor empeño que fuego real. Lo aumentó el Madrid cuando, con el curso del partido se activó Modric, el mejor socio posible de Benzema para articular el juego en las zonas más calientes. Fue el croata el que citó a CR con el gol, en su mejor oportunidad de la noche, pero su zurdazo se fue a la grada. Por supuesto, por medio de la jugada también estuvo Benzema, ubicuo toda la jornada.

De vuelta del intermedio aún subió el volumen el Madrid, vigoroso y ordenado. En su resurgir como extremo, CR también se probó por la derecha, donde sacó de rueda a Ghoulam y tiró de periscopio para adivinar la llegada de Kroos al balcón del área. Un descuelgue muy propio del alemán, que tiene tomada la huella a esa zona, donde tiene muy medido el disparo con el interior del pie derecho. Un toque de autor con el que batió a Reina. Poco después, otro centrocampista, Casemiro, enganchó un voleón de aúpa. Un golazo.

Con los asaltos de Kroos y Casemiro, síntoma de la crecida del Madrid, el conjunto de Zidane no reculó. En esta ocasión, nada de abrocharse para contragolpear. El duelo, con Marcelo lanzado, mantuvo sus constantes, con sacudidas blancas y un par de fogonazos italianos. Mertens desperdió una diagonal de Callejón, y al español se le anuló un gol por un fuera de juego tan real como ajustado. Un tanto que hubiera hecho más peliaguda la vuelta del Madrid al volcánico San Paolo. No se prevé un paseíllo, pero llegará con cierto desahogo frente a un buen equipo.