La gran oportunidad de dos ilustres perdedores

Los resultados rubrican partidos pero olvidan historias. Los números, fríos, hieráticos, ponderan lo que ocurre en un campo de fútbol pero no se detienen en los matices. No miran, por ejemplo, si tras la opulencia de una goleada hay pequeñas victorias escondidas del otro lado. Y las hay. Al menos para dos ilustres perdedoras como las selecciones de San Marino y Andorra, 202 y 203 del ránking FIFA que engloba a 209 combinados nacionales, y que el miércoles se enfrentan en la ciudad sanmarinense de Serravalle en un amistoso que puede pasar a la historia. Ninguna de las dos gana un partido desde hace trece años.

Las dos selecciones ocupan los puestos 202 y 203 del ránking de la FIFA

“Es cierto que no ganamos desde hace 74 partidos, pero estamos hablando de uno de los países más pequeños del mundo, con solo 30.000 habitantes, y de una selección que cuenta con 30 jugadores aficionados”, comenta Pierangelo Manzaroli, seleccionador de San Marino. La última —y la única—, vez que su equipo se impuso fue en un amistoso ante Liechtenstein (1-0) en abril de 2004. Sin embargo, el récord lo ostenta su próximo rival, que acumula, también desde entonces, 86 derrotas. “Es algo que a todos nos influye y ojalá sirva para acabar con la racha”, dice Koldo Álvarez, técnico de Andorra.

El inédito partido, cuenta este vitoriano nacionalizado andorrano hace 23 años y elegido en 2003 como mejor jugador del país en la última mitad de siglo, nació de la necesidad de preparar la fase de clasificación para el Mundial de 2018. Andorra está encuadrada con Hungría, Suiza, Portugal e Islas Feroe —ha perdido contra las tres primeras—, mientras que San Marino ha caído goleada ante Alemania, Noruega e Irlanda del Norte, y le resta enfrentarse a la República Checa. “Creo que somos dos selecciones que representamos con orgullo y pasión a nuestro país. Marcar un gol o salir aplaudidos por los que aprecian nuestro esfuerzo es nuestra mayor victoria”, sostiene Manzaroli.

Andorra tiene el récord de derrotas consecutivas: 86 en trece años

“El ránking de la FIFA es injusto porque no competimos todos contra todos. Está claro que existen diferencias y que las tenemos que tener en cuenta, pero dándoles la importancia justa”, añade Álvarez. “Tiene muchas lagunas y no creo que se corresponda con la realidad”, se suma Manzaroli. ¿Pervierten entonces los números el espíritu deportivo? “Está claro que el fútbol moderno está hecho de los derechos de televisión, de la venta de camisetas, del merchandising... Lo que espero es que los fans no dejen de ir al estadio, y que su casa no sea sustituida por un sofá y un mando a distancia”, sostiene Manzaroli. “Formar a los jugadores puede ser un primer objetivo pero nunca olvidamos competir, y lo hacemos con nuestras armas”, añade Álvarez.

En los 139 partidos que ha disputado Andorra suma tres victorias, doce empates, 126 derrotas, 386 goles encajados y 38 marcados. San Marino, con un partido menos, solo cuenta con una victoria, cuatro empates, 133 derrotas, 598 goles en contra y 22 a favor. “De vez en cuando se presentan oportunidades”, adelanta Manzaroli. “Hacemos de nuestras limitaciones una fuerza”, concluye Álvarez. El miércoles, el que gane, podrá decir que estuvo ahí.