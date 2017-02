La FA investiga si Wayne Shaw, portero del Sutton, amañó una apuesta al comerse una empanadilla

“Es un final triste a una historia que era preciosa”, lamenta Paul Doswell, el entrenador y manager del Sutton United. Toda la epopeya de su equipo, un modesto de la quinta categoría inglesa eliminado en octavos de final de la Copa por el Arsenal, palidece ante el poder del dinero, que propició que Wayne Shaw, su mediático portero suplente, engullera una empanadilla (el típico pastel de carne británico) en el banquillo del equipo mientras se disputaba el partido contra los gunners. Shaw, de 46 años de edad y popular por estar entrado en carnes, reconoció al final de partido que sabía que una casa de apuestas pagaba ocho a uno la posibilidad de que se pusiese a comer en pleno partido.

La Federación Inglesa de Fútbol ya ha abierto una investigación para determinar si Shaw transgredió alguna de sus reglas que impiden a los participantes en sus competiciones influir en apuestas deportivas. El Sutton United reaccionó de inmediato y forzó la renuncia de Shaw a seguir en la entidad, donde no solo ejercía de eventual portero suplente sino que también trabajaba en el mantenimiento de su campo de fútbol. No es la primera vez que deja el club. Hace tres años ya le enseñaron la puerta de salida por agredir a un espectador que se mofó de su aspecto físico durante el calentamiento previo a un partido

Shaw saludo al final del partido. GLYN KIRK AFP

“La integridad en el deporte no es una broma”, apunta Richard Watson, el director de la comisión del juego de Gran Bretaña, un organismo gubernamental que regula una actividad extremadamente popular en las Islas. Una casa de apuestas dependiente del diario The Sun había ofrecido a sus clientes una apuesta que premiaba a quienes acertasen que Shaw, que pesa más de 120 kilos, iba a comer una empanadilla en pleno partido. Este confesó que lo sabía: “Los compañeros del equipo me lo comentaron y yo pensé, que ya que íbamos perdiendo dos a cero, podía hacer la broma porque además no había comido nada en todo el día y no sabía cuándo iba a poder comer algo después del partido”.

La investigación apunta ahora a conocer si Shaw y gente próxima a él apostaron una cantidad de dinero en algo que dependía tan solo de él. Semeja un dinero muy sencillo de ganar y con el fútbol y la F.A. Cup por medio. “No sé si lo hizo, pero tampoco me sorprendería”, deja entrever Doswell. “Wayne se ha convertido estos días en una celebridad y no ha dejado al club en buen lugar”, lamenta. “Se le ha subido la fama a la cabeza”, zanjó el presidente Bruce Elliot. Shaw tiene ofertas hasta para posar desnudo para una publicación. Solo se vestiría con unos guantes y posicionaría las manos de manera estratégica.

“Obviamente yo no he apostado, pero posiblemente haya aficionados del club que si lo hicieron y se llevaron un dinero”, asume Shaw. La federación castiga la información privilegiada en materia de apuestas e incluso puede deducirse una responsabilidad penal que conlleve una pena de hasta dos años de prisión por fraude.

Con todo, ya hubo quien avisó sobre la inconveniencia de que el Sutton United se acercase a las casas de apuestas. Ya antes del partido se suscitó polémica entre algunos seguidores del club por el acuerdo firmado con The Sun para que patrocinase al equipo en el partido contra el Arsenal. La entidad ya había recaudado en torno a un millón de libras gracias a su trayectoria en el torneo.

“Hemos amanecido entre críticas –explica Doswell–, así que hablamos con Wayne, entendió nuestra posición y él mismo nos ha ofrecido su renuncia a continuar en el club”. Ahora mismo todos están bajo investigación sobre si se han beneficiado para ganar un dinero gracias a un simple bocado a una empanadilla. “Es una pena que todo acabe así, que seamos el centro de atención por esto y no por el rendimiento de los jugadores. Shaw es un hombre encantador, pero esto se le ha ido de las manos”, zanja Doswell. El Sutton United se siente defraudado porque el episodio se contrapone al espíritu amateur que presidió su epopeya en su trayectoria en el campeonato.