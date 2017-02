Villarreal – Real Madrid, en vivo y en directo

Bale vuelve a ser titular. Después de un pequeño rodaje (20 minutos contra el Espanyol y media hora contra el Valencia), Zidane ha decidido ponerle de inicio. Dijo ayer el técnico que el galés está fisícamente al cien por cien. No creo, sin embargo, que pueda aguantar todavía 90 minutos. Decía Bale el día del Espanyol que necesitaría "unos partidos y unas semanas" para recuperar velocidad.

A Zidane le preguntaron ayer qué resultado prefería para el partido del Calderón. "Es algo que nosotros no podemos controlar. Acabe como acabe lo tendremos que aguantar". A ver cómo aguanta el Madrid la presión del Barcelona que se ha reenganchado a la Liga cuando parecía herido de muerte. La salida del Madrid será clave hoy.

Y este es el once del Villarreal https://twitter.com/VillarrealCF/status/835922345214767104

eleonora Giovio

Por cierto, el once del Madrid hoy es el once que ganó la Undécima en San Siro. Desde ese día (por las lesiones) no repetía Zidane el mismo equipo.