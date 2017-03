Real Madrid – Las Palmas en vivo y en directo

¡Ya tenemos el once del Madrid! https://twitter.com/elegiovio/status/837020670747885569

Creo que Las Palmas intentará disputarle el balón al Madrid, porque aunque no esté teniendo fortuna fuera de casa su estilo es innegociable. A partir de ahí tratará de defenderse e intentar conceder el menor número de errores no forzados. En el caso del Madrid, creo que haría mal en confiar el juego a sus atacantes. Será un partido para los centrocampistas y de quién salga victorioso en esta batalla dependerá el resultado final.

¿Qué partido te imaginas Gorka? En la primera vuelta, el Madrid empató a dos y eso que tenía el encuentro controlado. Por entonces (septiembre) Las Palmas era el equipo revelación que coqueteaba con los primeros puestos de la tabla y jugaba un fútbol muy atractivo. Su racha fuera de casa, ahora, no es muy buena.

Yo creo que le recibirán con cariño Gorka. Es un jugador que creció en la cantera, muy apreciado, y que estaba enseñando su mejor fútbol justo antes de que se rompiera el cruzado. Desde entonces creo que no se ha vuelto a ver a ese Jesé.

Pues la verdad es que nunca pensé que fuera a hacerlo. Más allá de que Emery lo conociera, creo que la falta de continuidad que vivió en en su etapa en el Madrid le lastraría desde el primer momento en el PSG. A pesar de ser un jugador con velocidad y regate, Emery se caracteriza por utilizar un sistema de juego ordenado y trabajado en el que sinceramente me costaba imaginar a Jesé.

Al Bernabéu vuelve Jesé, después de dejar el PSG. No consiguió hacerse con un hueco y decidió volver a casa, a Las Palmas. Zidane le deseó ayer lo mejor, pero a partir del jueves ;-) No vaya a ser que le estropee los planes hoy. ¿Gorka, por qué crees que Jesé no ha conseguido despuntar en el PSG?