Fernando Torres, consciente y estable tras sufrir un golpe en la cabeza ante el Deportivo

Fernando Torres fue evacuado al hospital durante el partido del Atlético ante el Deportivo (1-1) tras caer desmayado durante un choque con Alex Bergantiños. El delantero del Atlético recibió un impacto en la parte posterior de su cabeza por el que perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó desplomado al suelo sin que pudiera colocar las manos para amortiguar el golpe. Las primeras noticias indican que se encuentra estable a pesar de que sufre traumatismo craneoencefálico. El jugador pasará la noche en observación en el Hospital Modelo de A Coruña.

Tras el choque, sus compañeros reaccionaron inmediatamente y trataron de que Torres no se ahogara con la lengua introduciéndole los dedos en la boca. Las asistencias entraron inmediatamente al campo y tras varios minutos de atención lo retiraron en camilla y lo trasladaron en ambulancia al hospital.

Torres cae al césped tras chocar con Bergantiños.

Filipe Luis atendió a la prensa tras el partido y se refirió a la situación de Fernando Torres. "Es algo muy feo de ver y no estamos acostumbrados, nos hemos asustado. Las noticias que hemos recibido son buenas, lo importante es que esté bien y se recupere. Está estabilizado, no sé mas. Torres no es solo lo que significa para el club y la plantilla: es de las mejores personas que conozco", aseguró el brasileño. "Es muy difícil jugar así. A escasos metros me lesione yo hace siete años... lo más importante es que esté bien cuanto antes", añadió.

"Está consciente con un traumatismo craneoencefálico. Sentí un ruido, no sé qué fue el cuello o qué. Luego ya no sé jugó, la situación era compleja para unos y otros", aseguró Simeone tras el encuentro. "Estoy contento porque he hablado con el Germán Burgos y me ha dicho que Fernando está bien y que ya no están tan preocupados. Hemos pasado unos momentos angustiosos", se sumó Pepe Mel.

El hermano de Torres, Israel, aseguró a través de su perfil de Twitter que Fernando "está bien, de camino al hospital ya consciente. Buenas noches y gracias a todo el mundo por las muestras de apoyo y la preocupación. De momento parece que todo va a quedar en un gran susto".