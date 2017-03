Nápoles - Real Madrid, la Champions en vivo y en directo

Pablo Vande Rusten

El Palazzo Caracciolo sufrió una sinfonía de ruidos de todo tipo hasta las tres de la madrugada que no buscaban más que recordar al equipo de Zinedine Zidane, que esta noche en San Paolo (20.45, Antena 3) busca el pase a cuartos de final, que no hay un solo napolitano que no crea en la remontada. http://cort.as/usdY