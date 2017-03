Messi y la foto de los 57 millones de visitas

No era su día porque las dos líneas del PSG, tan retrasadas como juntas, le impedían expresarse en las zonas calientes, sin tiempo para recibir ni girarse, menos para descontar rivales con su habitual eslalon. Lo entendió Messi del mismo modo que también comprendió que Neymar estaba de dulce, quebrador de cinturas con su juego de pies y afinado en el disparo como nunca antes. Así que, por contradictorio que parezca, Leo decidió dar un paso hacia atrás para que el Barcelona lo diera hacia delante. Y se puso al servicio de Neymar porque primero le dejó lanzar un penalti –a buen seguro porque no quería repetir desde los 11 metros un duelo del que ya salió ganador poco antes- y también una falta desde la frontal que le pillaba en su perfil malo pero desde donde ya hizo goles similares como ante el Sevilla en la Supercopa del curso anterior. El brasileño aceptó el reto y en ambos casos hizo diana. Laurel que festejó el 10 con ganas tras el último tanto de Sergi Roberto y que fue captado con una foto que dio la vuelta al mundo en décimas de segundo.

Acabado el encuentro, Leo se dirigió al Gol Norte y se subió a una valla publicitaria para alimentarse del jolgorio y la jarana de una afición que no daba crédito a una remontada jamás vista, un volteo de cuatro goles de desventaja. A sus pies, los hinchas saltaban, estiraban los brazos para tocar a su héroe y bailaban al son de los brazos de Messi, bien arriba y con puños cerrados. Entonces, Santiago Garcés, fotógrafo del Barcelona que suele encargarse de todas las instantáneas del área de mercadotecnia del club, tiró la fotografía que ha roto todo récord de métricas en las redes sociales azulgranas. “Yo creía en la remontada, quería creerlo”, explica Garcés; “y me puse en la zona de la Grada de Animación porque pensé que si ocurría, podría tener buenas fotografías”. De repente, Leo apareció. “Gesticulaba mucho, lo sacaba todo de dentro”, relata Garcés; “y se dio una secuencia de tres momentos: cuando se sube y va la marabunta de gente; cuando duda en bajar por estar inseguro; y cuando se siente fijo porque le agarran los aficionados y levanta los brazos”. Ahí tiró la instantánea –“bueno, fueron más de 50”, revela- y en pocos minutos se hizo viral en todo el mundo. “Varios se atribuyeron la foto… pero luego quedó claro que era mía y no han parado de llamarme de todas partes. De México, Francia, Argentina… que incluso me han pedido que vaya al Mundial con ellos”.

El retrato lidera los likes en el Facebook del club (pasan de 1,7 millones), en Instagram y también en Twitter, y nunca antes otra había tenido más interacciones. “Es la más vista con diferencia”, explican desde el departamento de marketing de la entidad azulgrana; “incluso más que las que ponemos para el resumen de los partidos, que son las que más aceptación tienen. Esto es una barbaridad”. Tanto es así que el viernes por la tarde ya la habían visto más de 57 millones de personas. “Una brutalidad”, reconoce Garcés; “todo el mundo dice que es la mejor foto que se le ha hecho a Leo y la comparan con la de Pelé en el 58 y con la de Maradona en el estadio Azteca [la mano de D10S]. Es realmente increíble”.

La foto muestra a un Messi desbocado por la alegría, a un líder en el balcón del Camp Nou. Pero también es el retrato de Leo, que entendió que no era su noche y se la cedió a Neymar al tiempo que lo festejó como el que más porque el triunfo, histórico, debía saborearlo.