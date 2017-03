Deportivo – Barcelona, la Liga Santander en vivo y en directo

Y 5.- Los suplentes, una vez más, no dan la talla en el Barcelona. André Gomes es anónimo y Denis Suárez no descuenta rivales ni saca centros. Demasiadas flaquezas.

4.- Sin Neymar no hay nadie que provoque ni ofrezca profundidad. La ausencia y nostalgia por el brasileño es la peor de la noticias para el Barça.

3.- Messi no participa del juego y cuando lo hace está demasiado retrasado. Al igual que contra el PSG, Leo está demasiado estático por dentro y le cuesta mucho coger balones con ventaja. Salirse airoso de los quiebros con la pelota en los pies, todavía más.

2.- El Deportivo juega el partido perfecto. Se encierra atrás, no deja componer al Barcelona y sale a la contra escopeteado. Sin acierto en esa faceta, le ha bastado con un saque de esquina para que Joselu festejara el tanto.

Jordi Quixano

1.- El Barça ha jugado demasiado contemplativo y no ha sabido encontrar huecos en las dos líneas abarrotadas de los rivales. No se ha presentado apenas en el área rival ni ha dicho ni pío con disparos... No cuenta ninguno peligroso, más allá de un remate de Luis Suárez.