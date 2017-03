Un Barcelona inofensivo se desploma en Riazor ante el Deportivo

Agarrado con fe a la Champions, al Barça le faltó fútbol y le sobró cansancio para mantener sus aspiraciones en la Liga. No hubo remontada en Riazor. La victoria del Deportivo fue tan meritoria como indiscutible, por más que sus goles llegaran desde el córner, siempre mal defendido por el Barcelona. La actuación azulgrana fue inofensiva, circunstancia que vuelve a señalar a los suplentes, a los fichajes y también a Messi, especialmente ausente en Riazor. El desgaste del miércoles pesó más que la dinámica ganadora en un equipo poco fino, abatido sin excusa en Riazor.

A falta de Neymar y Rafinha, Denis Suárez y Arda abrieron el campo, el gallego de forma inédita por el extremo derecho y el turco por el izquierdo, mientras la posición de Sergi Roberto variaba en función de si el equipo tenía o no la pelota: lateral en defensa (4-3-3 o 4-4-2), se convertía en volante en ataque (3-4-3), la variante clásica del Barça desde la visita al Calderón. El plan parecía innegociable, si acaso varían los jugadores en función de las rotaciones y las lesiones, como pasó en Riazor. Y los suplentes no funcionan igual que los titulares, tampoco en la Liga.

4-2-3-1 Pepe Mel 1 Lux 14 Arribas 6 Albentosa 3 Tarjeta amarilla 13' Tarjeta amarilla F. Navarro 4 1 goles 118' Gol Bergantiños 22 Borges 19 Fajr 7 1 goles 39' Gol Tarjeta amarilla 35' Tarjeta amarilla Joselu 2 Cambio 85' Sale Laure Juanfran 21 Cambio 70' Sale Kakuta Bruno Gama 11 Cambio 61' Sale Emre Colak Carles Gil 1 Ter Stegen 14 Mascherano 3 Piqué 18 Alba 20 Sergi Roberto 5 Busquets 10 Messi 9 1 goles 90' Gol Luis Suárez 6 Cambio 76' Sale Alcácer Denis Suárez 21 Cambio 57' Sale Rakitic André Gomes 7 Cambio 57' Sale Iniesta Arda 3-4-3 Luis Enrique

La ausencia de Neymar exigía la activación de Messi después de que el 10 fuera más noticia ante el PSG por festejar el éxito del equipo con los aficionados de la Grada d’Animació que por su actuación en la cancha del Camp Nou. El fútbol festivo del brasileño, chispeante y desequilibrante, ha sido determinante para el juego azulgrana, sobre todo en las tardes de tristeza del 10. Al Barça le cuesta profundizar y acelerar, romper líneas, cuando falta Neymar y se juntan Arda y André Gomes con Messi, cuya melancolía se extendió hasta Riazor.

La pausa se impone a menudo a la velocidad, y los barcelonistas se manejan mejor en la presión y la recuperación que en la elaboración, faltos de energía y de puntas de juego, fáciles de defender para el Deportivo. A pesar de las bajas, los muchachos de Mel se recogían bien y apenas concedían ocasiones, salvo en alguna transición, después de la pérdida del cuero, bien atacado un par de veces por Denis Suárez y Busquets. El aguacero caído obligaba por lo demás a extremar la concentración por el temor a un error, fatal con 0-0.

No atinó Sergi Roberto en el centro después de una penetración por la banda derecha y, en cambio, no perdonó Joselu a la salida de un córner provocado por una excelente intervención de Ter Stegen a tiro del propio ariete del Deportivo. El portero no acertó en cambio cuando quiso coger el balón en el suelo en el saque de esquina y Joselu remató a la red: 1-0. El gol expresó la solidaridad y determinación del plantel gallego frente a la atonía del Barça, lento, inocuo y aburrido, más académico que resolutivo en A Coruña.

Ante la falta de precisión en el último pase, se arrimó Busquets y perseveró Denis Suárez. El gallego puso un buen centro que no atinó a rechazar Albentosa, en pugna con André Gomes, y la pelota quedó muerta, a merced del gatillo de Luis Suárez. Aunque los goles del uruguayo acostumbraban a ser el anuncio de un resultado positivo en el Barça, para nada se arrugó el Deportivo, siempre dispuesto a buscar el intercambio de golpes, más rápido en el despliegue que los azulgrana en el repliegue, mejor en el campo, más equipo que un errático Barça.

El Deportivo protagonizó una excelente segunda parte, incluso después de que Luis Enrique pusiera en escena a Rakitic e Iniesta por los insustanciales Arda y André Gomes. Ante la falta de orden y control, el técnico recuperó además la vieja camisa del 4-3-3. Al Barça le convenía activar a los laterales, y especialmente la banda izquierda, huérfana hasta entonces de interior y extremo, solo defendida por Jordi Alba. Los azulgrana ganaron estabilidad al tiempo que el Deportivo mejoraba ofensivamente con la entrada del talentoso Emre Çolak. Al Barça, sin embargo, le seguía faltando Messi.

Así que el Deportivo insistió, firme en defensa y rápido a la hora de atacar los espacios, y no dejó de apretar el Barça. El partido se abrió para suerte de los aficionados, orgullosos de su equipo, atrevido y venenoso desde el banderín de córner, como se vio en el 2-1, cabeceado por Bergantiños. El balance local en los saques de esquina fue tremendo: dos goles y un poste (de Arribas) en cuatro lanzamientos. Ausente el tridente, el problema no lo arregló Messi ni Alcácer. Las ocasiones se sucedieron en ambas áreas y estuvo más cerca el Deportivo del 3-1 que el Barça del 2-2.

Ni siquiera una última falta en la frontal del área redimió al 10 del Barça, habitualmente una mina goleadora en Riazor. Nada será seguramente igual después de la remontada contra el PSG, ni en la Champions ni en la Liga, o al menos el 6-1 del miércoles pesó más que los números que llevaba el equipo azulgrana en el torneo doméstico: no perdía desde que cayó en Balaídos (19 partidos), sumaba seis victorias consecutivas y llevaba cinco temporadas triunfando en Riazor.