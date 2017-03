Atlético de Madrid- Bayer Leverkusen en directo, la Champions en vivo

Sigue en vivo el partido entre el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen de los octavos de final de la Champions League que se disputa en el estadio Vicente Calderón a partir de las 20.45 horas. El valioso 2-4 que lograron los de Simeone en el encuentro de ida en Alemania les permite afrontar el partido con cierta tranquilidad.

El argentino, que recupera a Fernando Torres, no quiere sobresaltos, por lo que mantendrá su once tipo, con la duda de Thomas en la medular junto a Saúl. En la delantera, Correa formará junto a Griezmann. En el Bayern, Tayfun no podrá contar con una de las grandes sensaciones de la temporada, el joven de 17 años Havertz, ni el capitán Bender para una cita en la que solo una machada les meterá en los cuartos.