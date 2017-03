Hamilton, el más rápido en Australia

La primera clasificación de la temporada de la Fórmula 1 permitió establecer ya las primeras conclusiones. Mercedes sigue mandando, pero la mejora de Ferrari en relación a la pasada temporada es evidente. La pugna por las victorias en las primeras carreras se centrará en estas dos escuderías. Red Bull queda bastante lejos todavía. En el Gran Premio de Australia, Lewis Hamilton volvió a ser el mejor y realizó una vuelta de 1m 22,1s que no solo le permitirá salir el primero de la parrilla, sino que, además, logró rebajar en 1,7 segundos la pole position que había conseguido el año pasado. Eso confirma las previsiones de que con las nuevas normas los coches son más veloces. Sin embargo, se esperaba una mejora mucho más sustancial.

Mercedes no ha cedido en su dominio. Sin embargo, la segunda posición de Sebastian Vettel en la clasificación de Australia muestra un avance espectacular de los Ferrari, que están muchísimo más cerca de los monoplazas alemanes. “La distancia se ha reducido”, señaló Vettel, que se quedó solo a tres décimas de Hamilton. “Y la verdad es que no estoy contento con mi último intento, creo que podía mejorarlo”, agregó. En cualquier caso, cuando él pisó la línea de llegada, en Mercedes ya estaban celebrando el doblete de sus dos monoplazas. Vettel les frustró la alegría, porque desbancó a Valtteri Bottas y le relegó a la segunda línea, que compartirá con el Ferrari de Raikkonen, ya a ocho décimas del líder.

Los Red Bull quedan bastante más lejos. Max Verstappen partirá desde la quinta posición, pero rodó a 1,2s de Hamilton. Ricciardo sufrió un accidente y empotró su coche contra la valla protectora cuando realizaba su primera vuelta de la última tanda y, por tanto, saldrá décimo. La distancia entre los coches de la escudería de bebidas energéticas y sus predecesores es esta: un segundo. Sin embargo, el equipo es el que más sabe evolucionar sus monoplazas. Y también cabe esperar que Renault mejorará las prestaciones de su motor.

Tras estos tres equipos la distancia aumenta. La seta posición frue para Grosjean (Haas) a 1,8s, y la séptima para Felipe Massa (Williams). Carlos Sainz consiguió entrar en la última tanda y partirá desde la octava posición, por delante de su compañero de equipo Daniil Kvyat. Sin embargo, el madrileño rodó a 2,2s de Hamilton. “Hemos mejorado mucho en la Q3, porque hasta entonces no habíamos acertado con el balance del coche. No tenía buenas sensaciones. Hay que analizar bien los motivos por los que otros equipos han bajado mucho más sus tiempos desde ayer y nosotros, no. Creo que di una vuelta muy buena, pero me faltaba confianza en el coche”, comentó Sainz.

Fernando Alonso, en cambio, cayó en la segunda tanda de la clasificación y partirá 13º. A pesar de dar una vuelta perfecta, el piloto asturiano se vio limitado por las escasas prestaciones de su McLaren y fundamentalmente de su motor Honda. El doble campeón mundial español se había quejado en su primer intento de esta tanda de sufrir una pérdida de potencia al atacar un piano. Sin embargo, cuando volvió a salir a la pista, en su última vuelta, bajó su tiempo en un segundo y una décima y lo dejó en 1m 25,4s. “Ha ido bien”, indicó desde el coche a su equipo.

“La vuelta ha sido muy buena. He sacado todo el jugo que tenía el coche”, ramató luego el asturiano. “Estoy contento, pero no hay nada que celebrar porque saldré 13º. La fiabilidad ha mejorado, hemos rodado sin excesivos problemas. El fin de semana ha sido menos complicado de lo que esperábamos. Hemos afinado el coche. Estamos mucho mejor que en Barcelona. Creo que estoy un segundo por delante de mi compañero. Todo ha salido bien, pero en la carrera vamos a intentar defender la posición, porque no somos tan competitivos como para aspirar a los puntos”.

Su compañero, Stoffel Vandoorne lo pasó mucho peor. Salió a rodar en la primera tanda y entró al taller sin marcar tiempo. Volvió a salir y el equipo le llamó de nuevo. Faltaban cinco minutos para el final de la tanda y el belga no había concluido ninguna vuelta. Al final consiguió completar un giro, pero su tiempo fue malo: 1m 26m8s, a más de un segundo de Alonso y en la posición 18ª, solo por delante de Stroll, que había sufrido un accidente en la tercera tanda de libres, y de Palmer, con evidentes problemas en su Renault.