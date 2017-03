Fernando Alonso: “Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo”

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que se tuvo que retirar a tres vueltas del final del Gran Premio de Australia por una rotura de la suspensión de su monoplaza, ha asegurado que "pocas veces" había tenido "un coche tan poco competitivo" y que ha sido "la mejor carrera" de su vida, hasta la avería.

"La mejor carrera de mi vida seguramente hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo, sin preparación invernal, teniendo que salvar gasolina de forma infernal un segundo por vuelta, y estábamos en los puntos, era una sorpresa grande, seguramente una de las mejores carreras que he hecho", declaró Alonso. "La suspensión se ha roto, estábamos cerca de acabar, pero no aguantó", añadió el piloto asturiano, campeón del mundo en 2005 y 2006 con Renault.

Alonso, que salió duodécimo por la avería en la caja de cambios del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), relató que en la salida adelantó un puesto, con la retirada del francés Romain Grosjean (Haas), estaba "sorprendentemente" en los puntos y explicó que su coche está muy por detrás de rivales.

"A mitad de recta nos sacan tiempo, pocas veces se repetirá este fin de semana, el 13 en la crono, Q2 y ahora en los puntos. Creo que en las próximas carreras va a ser imposible", afirmó Alonso, que advirtió que en otros circuitos menos estrechos y bacheados, su posición será más atrás si no mejora mucho el monoplaza. "Cuando lleguemos a circuitos más normales nuestra posición será más atrás. Hay que mejorar inmediatamente porque si no vamos a tener carreras muy frustrantes. McLaren tiene que encontrar algo lo antes posible. Stoffel (Vandoorne) y yo haremos lo posible, pero será difícil puntuar", dijo Alonso.