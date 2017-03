La FIFA sanciona a Messi con cuatro partidos y no jugará ante Bolivia

Lionel Messi ha sido sancionado por la FIFA y no jugará el partido de esta noche en el que Argentina visita a Bolivia en la altura de La Paz. El 10 argentino y del Barcelona no podrá competir para su selección en los próximos cuatro partidos. El de este martes; contra Uruguay, en Montevideo, el 31 de agosto; contra Venezuela en septiembre y frente a Perú en octubre. Solo podría jugar el último partido de la clasificación.

"La c... de tu madre" es uno de los insultos argentinos más conocidos. Eso fue lo que Lionel Messi le dijo al señor Emerson Augusto do Carvalho, el juez de línea que señalaba los fuera de juego de la Albiceleste en la segunda parte del partido contra Chile en el Monumental. El brasileño, consultado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, asegura que no comprendió, entonces, el agravio. Messi insultó al colegiado más de una vez: primero, al final de la primera mitad, luego, cuando estaba acabando el partido y por último, antes de irse a los vestuarios, con el triunfo consumado.

La situación había concluido allí. Los vídeos de aquel momento aparecieron en los sitios web de diversos medios y eso había sido todo. Hasta anoche. La FIFA envió una carta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para informarle de que como la conducta de Messi no había sido "advertida por los oficiales del partido", la Comisión Disciplinaria "tiene la competencia de sancionar las faltas graves". Por eso, en la misiva que publica el periódico argentino La Nación, el máximo ente del fútbol mundial, avisó de que habían abierto un procedimiento disciplinario en contra del jugador.

La FIFA informa de que el futbolista violó "el artículo 57 del Código Disciplinario" por insultar directamente a un árbitro. Es la sanción que ha utilizado en los últimos casos similares.

El episodio es insólito por diversos motivos. En primer lugar, llama la atención que el colegiado no haya distinguido el insulto a pesar de la diferencia lingüística. ¿Qué habría pasado si el juez de línea admitía que escuchó el agravio, pero que decidió no apercibir al jugador? En ese caso, ¿podría la FIFA haber actuado de oficio? Por otro lado, la demora en el procedimiento encuentra a Messi ya en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), listo para despegar hacia La Paz este mediodía. De haber conocido su sanción de antemano, el 10 del Barcelona podría haber regresado a entrenar bajo las órdenes de Luis Enrique y evitar el desgaste del extenso viaje hacia los 3.600 metros de la ciudad boliviana. El equipo tardó cuatro horas en llegar desde Buenos Aires hasta el hotel de Santa Cruz, y no recibió la confirmación oficial de la sanción de su líder futbolístico hasta instantes antes de despegar hacia La Paz.

La clasificación de las eliminatorias sudamericanas. FIFA

La AFA recibió la carta el lunes por la mañana (hora argentina) y debía realizar el descargo antes de las nueve de la mañana (hora suiza, cuatro de la mañana en Argentina) de este martes. Es decir, antes de las cuatro de la mañana del país austral. La carta indicaba que "en vista de la urgencia de la presente cuestión" (Argentina juega esta tarde ante Bolivia) el plazo no podía ser extendido.

Sin Messi, fuera de Rusia

Con el crack del Barcelona fuera de la cancha, la selección argentina ha cosechado solo el 33% de los puntos en juego (7 de 21). Con esos registros, hoy estaría fuera de los puestos de clasificación al Mundial de Rusia 2018. Con Messi, Argentina sumó 15 de 18 puntos posibles en esta eliminatoria.

Los próximos partidos de Argentina en las eliminatorias

La selección de Bauza jugará esta tarde ante Bolivia. Tras ello, quedan dos parones de FIFA, y cuatro jornadas de eliminatoria. En la próxima, el 31 de agosto, deberá visitar a Uruguay en Montevideo. Hoy, Argentina está a un punto de la Celeste, que marcha segunda en la clasificación. En septiembre, durante la misma doble jornada, recibe a la casi eliminada Venezuela. En el último parón, en octubre, se enfrentará a Perú en el Monumental y viajará a Quito para medirse ante Ecuador, que también lucha por un pasaje a Rusia. Para este último encuentro podrá contar con Lionel Messi.