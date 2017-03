Piqué: “En el palco del Madrid se mueven los hilos del país”

Gerard Piqué salía del vestuario de Saint Denis, este martes por la noche, cuando alguien le preguntó por los beneficios del videoarbitraje —un gol anulado a Francia y otro concedido a España—. El central miró al techo, contuvo la risa y se arrancó: “Al final todo se resume en ir vestido de blanco”.

España empleó su segunda equipación en París. El uniforme blanco de Adidas remitió al blanco del Real Madrid y el asunto inflamó la imaginación de los jugadores. Dentro del campo y también fuera. Allí Piqué se desató. Ferviente culé, el defensa comenzó por decir entre bromas que al Madrid lo benefician los arbitrajes. Acabó cuestionando el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Le preguntaron por unas manifestaciones recientes de Raúl González en las que afirmaba que él no descartaría trabajar en el Barça si allí le ofrecen un puesto. “Yo no dudo del madridismo de Raúl pero yo jamás trabajaría para el Madrid”, respondió Piqué. “A mí lo que no me gusta del Madrid son los valores que transmite. A los jugadores de este vestuario [España] que visten la camiseta del Madrid los aprecio muchísimo, incluso alguno es mi amigo. A mí lo que no me gusta del Madrid es ver las personalidades que hay en el palco y cómo mueven los hilos de este país. Es lo único que no me gusta. La señora [Marta Silva, abogada general del Estado y directora del servicio jurídico del Estado] que imputó a Messi, a Neymar, y que hace un trato diferencial de Cristiano, se sienta al lado de Florentino Pérez en el palco y no pasa nada. Esto es este país y ha sido así desde siempre. No voy a explicar nada nuevo. Tampoco voy a pasar una lista como hacía Mourinho. Ya sabemos cómo funciona esto. Eso es lo que transmite el Madrid”.

Piqué dijo que el videoarbitraje era muy positivo para el fútbol, en especial para el campeonato local en España, en donde considera que los árbitros no hacen su trabajo correctamente. “Sería bueno tener el videoarbitraje en la Liga”, señaló. “Hace tiempo que lo estamos pidiendo porque los árbitros se pueden equivocar, y esto ayuda a evitarlo. ¿Cuántas competiciones se han decidido por un fuera de juego o por un penalti que no era? No queremos que se pare tanto el partido pero estoy convencido de que los árbitros de vídeo decidirán cada vez más rápido”.

Piqué, que denunció que el Madrid ganó la última Champions con un gol en fuera de juego de Ramos, lamentó que lo castigaran por criticar los arbitrajes de la Liga. “A mí”, dijo, “ya me han multado por decir que los árbitros tienen que mejorar su trabajo. No estoy de acuerdo porque a mí muchas veces me dicen que debo mejorar y yo no multo a nadie. Yo estoy convencido de que el Madrid y el Barça son los más beneficiados [por los árbitros]. El Barça es más favorecido que el Leganés, pero como estamos compitiendo con el Madrid la comparación correcta es con el Madrid... para ver cómo funciona esto”.

“Siempre he dicho que mi relación con Sergio [Ramos] es muy buena", finalizó. "Esto al final es un show pero hay mucha gente que se lo toma muy a pecho y saca las cosas de quicio. Para mí todo es pasármelo bien. Y con Sergio es lo mismo. Siempre bromeamos y nos picamos, pero la relación es de mucho respeto”.

Ramos se quedó perplejo cuando le contaron las declaraciones de su colega señalando que desde el palco del Bernabéu se mueven los hilos del poder en España. “En todos los palcos se mueven hilos”, replicó el capitán madridista. “No solo en el Bernabéu. Pero si hacemos un balance general creo que este año en el Barcelona tienen más que callar que nosotros”. “¿Qué queréis que os cuente?”, se rió Ramos. “Esto forma parte del personaje de Piqué. No lo vamos a cambiar con 30 palos que tiene. ¡Disfrutadlo como futbolista porque es un grandísimo central! ¡Que se quede cuanto antes con la selección y que se vista más de blanco que le va a ir mejor!”.

“Con Piqué tengo una relación cada día mejor y lo que diga él no va a cambiar nada", dijo Ramos, "ni los valores de nuestro club, ni nuestro escudo, ni nuestra historia, ni los títulos. Todo lo que diga lo utilizarán para crear un conflicto. Eso a él le da portadas e informativos, y vivimos de eso. Con Piqué nos tiramos pildotitas pero esto no tiene importancia. Yo creo que le queda tan bien el blanco que le da cosa decirlo”.

“Hoy nos hemos quitado el gafe que teníamos con esta equipación desde el día de Italia en la Eurocopa del año pasado”, concluyó el sevillano. La eliminación se produjo, precisamente, en Saint Denis.

“Se lo he dicho a Gerard en la segunda parte: ‘¡Te queda tan bien el blanco que ya no sabes ni qué decir! Hemos estado hablando cuando el árbitro estaba decidiendo si era legal el gol de Deulofeu. Le he dicho: ‘¡El blanco te queda que no veas!”.