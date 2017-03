Quién es Marta Silva, la mujer a la que señala Piqué en el palco del Bernabéu

Minutos después de la victoria de España ante Francia en Saint Denis, Gerard Pique abandonó el vestuario, pasó delante de la prensa y estiró a un nuevo capítulo su historia de declaraciones sobre el Real Madrid. "A mí lo que no me gusta del Madrid es ver las personalidades que hay en el palco y cómo mueven los hilos de este país. Es lo único que no me gusta. La señora que imputó a Messi, a Neymar, y que hace un trato diferencial de Cristiano, se sienta al lado de Florentino Pérez en el palco y no pasa nada", soltó el central del Barcelona. La mujer a la que se refiere Piqué es Marta Silva, antigua empleada del Real Madrid y Abogada General del Estado en el momento en el que la justicia imputó a Messi, Neymar y al mismo Fútbol Club Barcelona

Marta Silva (Madrid, 1969), hija de Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas cinco años (1965-1970) durante el franquismo y fundador de Alianza Popular, formó parte del equipo directivo de Florentino Pérez durante su primera etapa como presidente del Real Madrid. Entre los años 2000 y 2006, Marta Silva fue secretaria de la junta directiva del equipo blanco. Tras el regreso de Florentino a la presidencia, la exdirectiva ha sido vista en numerosas ocasiones en el palco del Santiago Bernabéu para presenciar los partidos del Real Madrid, equipo del que es aficionada.

En enero de 2012, Marta Silva se convirtió en Abogada General del Estado a instancias del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Abandonó el cargo en diciembre de 2016, pero durante estos cuatro años ha convivido con las imputaciones a Messi y Neymar. Algo fundamental para Piqué, pero intrascendente para Edmundo Bal Francés, Abogado del Estado-Jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado. "Despachaba con ella trimestralmente y allí se llevaban asuntos como el de Messi y Neymar, entre muchos otros, pero jamás me pidió mayores detalles sobre estos dos", ha asegurado Edmundo en un artículo publicado este miércoles en El Confidencial.

Edmundo Bal Francés afirma en dicho medio haber sido el último responsable, sin la mediación de Marta Silva, de presentar el escrito de acusación de la Abogacía del Estado contra Messi por fraude fiscal. El argentino fue condenado en julio de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona a 21 meses de cárcel. En el caso Neymar, en el que el propio jugador y el Barcelona han sido acusados por estafa y corrupción, la Abogacía del Estado nunca presentó ninguna acusación contra el jugador según el propio Bal Francés. "Yo hice ese escrito de acusación junto con la Fiscalía. Acusamos a Bartomeu de delito fiscal. Finalmente llegué a un acuerdo con los abogados del Barça, de forma que la cosa se resolvió aceptando la interpretación de la Agencia, pagando lo debido y una multa. Como consecuencia de lo dicho, un fondo de capital riesgo que tenía una participación, les ha puesto a Neymar padre e hijo una querella por estafa, La Abogacía del Estado no es parte de este pleito", asegura el Jefe del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado