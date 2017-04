Así venció el Madrid al Barça en la guerra de Facebook con la ayuda de Julio Iglesias

"Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar...", a esta letra de Julio Iglesias solo falta añadirle: "Y ayudar al Real Madrid hasta ganar... (en Facebook al Barça)". Este sábado se vivió silenciosamente en las redes sociales una de los batallas más intensas en captación se seguidores de los últimos años. Por primera vez un equipo de fútbol superó los 100 millones de seguidores en Facebook. El Barça movilizó a los suyos. Y el Madrid, también. Así fue la estrategia de club blanco para vencer la guerra: