Fernando Alonso está listo para lo peor

McLaren logró evitar hace dos semanas el esperpento que se venía anunciando con vistas al Gran Premio de Australia, donde la mayoría apostaba a que ninguno de los dos monoplazas de la escudería británica iban a lograr cruzar la meta. La patética experiencia vivida en pretemporada con el MCL32, completamente condicionado por los fallos de su unidad de potencia Honda, vaticinaban una hecatombe del equipo, que sin embargo logró maquillar un poco su paso por el Albert Park: Fernando Alonso peleaba por un punto cuando una avería en las suspensiones de su coche le obligaron a retirarse a siete vueltas del final, y Stoffel Vandoorne logró acabar (fue el último). Un resultado malo pero mucho mejor del que a priori estaba al alcance de los pilotos de la estructura de Woking. Y muy por encima del que con casi total probabilidad lograrán este domingo en China.

McLaren se prepara para lo peor, para un circuito cuyo perfil debería poner en relieve todos los costurones de su prototipo. Estamos hablando de Shanghái, un circuito tremendamente ancho y que ofrece diversas alternativas llegado el momento de adelantar. Y para rematarlo, el trazado cuenta con una de las rectas más largas de todo el certamen (1,2 kilómetros). Hace un año, Alonso terminó el duodécimo, pero entonces disponía de un monoplaza bastante más estable que el actual.

“Estoy preparado para afrontar una carrera difícil, y dura. Pero al mismo tiempo es difícil hacer predicciones porque algunos fines de semana no esperas nada bueno y pasa justo al contrario. Y también puede ocurrir el caso opuesto”, dijo el asturiano este jueves desde China. “Aunque es mayor que en potencia estaos por detrás y que eso hace que pasemos más tiempo en las rectas”, añadió Alonso, que una vez más tuvo que volver a explicar cómo se siente un bicampeón del mundo que atraviesa uno de sus mejores momentos como piloto, al volante de un aparato que flojea por todos lados.

“Es frustrante no contar con más títulos, pero en 2007 terminé el tercero y después logré tres subcampeonatos. Perdí títulos, pero sigo compitiendo para acumular más”, consideró el español. “Llevar 15 años siendo considerado uno de los mejores es probablemente lo mejor que tengo en lo relativo a sensaciones. Hay campeones a quienes sus compañeros les han superado a menudo a final de curso, eso a mí no me ha ocurrido nunca. De todas maneras, prefiero estar aquí que en el supermercado de mi ciudad”, zanjó el ovetense.