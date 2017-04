El Villarreal deja al Sporting a las puertas del descenso

Armónico y lúcido, con la solvencia que acostumbra, el Villarreal derrotó sin problemas al Sporting, que no tuvo respuesta alguna en el Estadio de la Cerámica, falto de recursos y ánimo para oponer resistencia a un equipo estructurado y sólido, superior técnicamente. No aprovechó el conjunto asturiano los escasos momentos que opuso resistencia con el marcador igualado, en los que tuvo dos ocasiones que no terminaron en la red de Andrés Fernández. Poca cosa para el Villarreal, cuyos delanteros, Bakambu y Soldado, dieron brillo al coral juego amarillo. El conjunto de Escribá solidifica su quinto puesto a la espera de lo que hagan Athletic y Real en sus compromisos. El Sporting se acerca al drama del descenso.

4-4-2 (D.P.) Fran Escribá 13 Andrés 2 Mario 23 Tarjeta amarilla 83' Tarjeta amarilla Bonera 12 Álvaro 3 José Ángel 16 Rodri 21 Bruno 8 Tarjeta amarilla 63' Tarjeta amarilla Jonathan 20 Cambio 87' Sale Trigueros Soriano 9 1 goles 32' Gol Cambio 75' Sale Adrián Soldado 17 2 goles 91' Gol 103' Gol Cambio 68' Sale Sansone Bakambu 1 Pichu 2 1 goles 117' Gol Douglas 3 Babin 4 Jorge Meré 18 Isma López 21 Xavi Torres 23 Moi Gómez 24 Cop 5 Cambio 51' Sale Victor Rodriguez Tarjeta amarilla 34' Tarjeta amarilla Amorebieta 19 Cambio 66' Sale Sergio Álvarez Carmona 22 Cambio 45' Sale Burgui Vesga 5-4-1 Rubi

A pesar de la necesidad de una victoria que le concediera cierta esperanzas, Rubi protegió a su equipo con cinco defensores, concediendo la intención y el esférico al Villarreal, cómodo con o sin él, gustándose por momentos los amarillos, que contaron con una gran ocasión antes de alcanzar el cuarto de hora en una larga combinación finalizada por Roberto Soriano, evitando el gol Isma López en línea de meta. Igual de clara resultó una siguiente oportunidad del centrocampista italo-germano tras un centro de Jonathan dos Santos.

Perseguía sombras el conjunto asturiano sin apenas divisar terreno ajeno. Y en la primera acción ofensiva destacada que tuvo, Moi Gómez, el futbolista formado en la cantera amarilla, estrelló el esférico en el larguero de Andrés Fernández tras un disparo desde fuera del área. Despertó en ataque el Sporting, que fue creciendo en ambición, protagonista ya el cuadro gijonés con el balón llegada la media hora de partido. Y le tocó aparecer a Andrés Fernández, felino el portero murciano para detener un remate de cabeza a bocajarro de Xavi Torres a la salida de un córner. Dejó escapar su oportunidad el Sporting. El Villarreal ya no le concedió nada.

Los minutos de desconcierto del conjunto de Escribá no los aprovechó el Sporting. Un pecado ante un equipo con tantos registros como el Villarreal. Tras el paradón de Andrés Fernández llegó el primer gol amarillo. Roberto Soldado amortiguó un pase de cabeza de Rodrigo tras un mal despeje de Moi Gómez que pilló a la defensa sportinguista saliendo de su área. El delantero valenciano envió con suavidad el esférico a la red de Cuéllar.

El Sporting tenía prisa por regresar al terreno de juego tras el descanso. La espera de sus jugadores en el pasillo de salida del vestuario les resultó eterna. Y al minuto de comenzar el segundo acto, la defensa gijonesa se comió el desmarque profundo de Bakambu, que atendió Jonathan dos Santos para filtrar un pase medido. El franco-congoleño, con todo el tiempo para pensar, definió con tranquilidad. Bakambu celebró su gol escondiendo el brazo derecho dentro de su camiseta. Un guiño al tanto que anotó una semana atrás ante el Leganés de manera antirreglamentaria con su extremidad.

El segundo golpe amarillo deprimió al Sporting convirtiéndose en un juguete para diversión del Villarreal, al que poco le costó conquistar el tercer gol, de nuevo obra de Bakambu.