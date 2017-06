“¡No puedes montar un amaño sin contar con quienes lo tienen que hacer!”

La parte más compleja de la investigación judicial es indagar en las cloacas del mundo de las apuestas por Internet, para tratar de averiguar quién se lucró con los partidos sospechosos de amaño y si tienen alguna relación con los jugadores implicados. Un informe de la Policía Nacional aportado al sumario cruza los datos de todos los jugadores, directivos y entorno cercano de cada uno de ellos con los obtenidos en varias compañías de apuestas digitales. Es solo un primer paso en una investigación que sigue abierta.

El dossier presenta un mosaico que ya apunta evidencias interesantes. La primera es que las personas investigadas no aparecen involucradas en las apuestas sobre los partidos analizados, algo previsible porque cuando los futbolistas apuestan no suelen hacerlo directamente, sino a través de conocidos. También es llamativo que las ganancias rastreadas no son tan abultadas, luego se confirma que hay canales de apuestas que siguen escapando al control policial, a través de casas asiáticas. Las más elevadas van de 1.000 a casi 5.000 euros.

Los apostadores de los partidos examindos usan distintas identidades, a veces decenas, que al final coinciden en un mismo número de móvil, DNI o correo electrónico. Muchos de ellos son asiáticos, pero también españoles o latinoamericanos residentes en España. "Probablemente hacen esto para no dar el cante, fragmentan sus apuestas en distintas casas, con pequeñas cantidades. De todas maneras me extraña que el dinero que ganan sea tan bajo, quiere decir que hay otros canales, y el más opaco es el de los sindicatos de apostadores, que contactan ellos mismos a los jugadores", opina Daniel Mateos, de Pyckio, una plataforma de tipsters, asesores de apuestas.

La jugada más productiva detectada se produce, precisamente, durante el famoso partido Barcelona B - Eldense. Hubo una mujer, identificada con nombre y apellidos en el sumario, que realizó 27 apuestas, muchas de ellas en el último cuarto de hora, cuando ya iban 9-0. Se jugó 6.650 euros y obtuvo 11.614 euros, con un beneficio limpio de 4.964 euros.

Evidentemente estas cifras no parecen justificar los amaños y el dinero que dicen embolsarse los jugadores implicados en el caso en algunos momentos. Por ejemplo, solo los titulares del Cornellà decían esperar mil euros cada uno del partido trucado con el Eldense el pasado 19 de marzo.