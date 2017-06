Álvaro Morata cierra un acuerdo con el Manchester United

Álvaro Morata ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para jugar en Old Trafford la temporada que viene. El delantero español de 24 años, al que solo le quedarían culminar unos pequeños flecos, firmaría en un principio por cuatro temporadas con el conjunto inglés, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la negociación. El jugador del Real Madrid, que en estos momentos está concentrado con la selección española, espera ahora que ambos clubes lleguen a un acuerdo por su traspaso.

De concretarse su marcha al Manchester United, Álvaro Morata se pondrá de nuevo a las órdenes de José Mourinho. El entrenador portugués fue quien le hizo debutar con el primer equipo del Madrid el 12 de diciembre de 2010 en un partido de Liga ante el Zaragoza. La venta al Manchester United significaría también la desvinculación definitiva del delantero madrileño y el Real Madrid, que lo recompró el pasado verano a la Juventus por unos 30 millones de euros tras dos temporadas en el equipo italiano.

Gran media goleadora

Morata se marcharía del Madrid tras firmar una temporada notable a las órdenes de Zinedine Zidane pese a la falta de continuidad y oportunidades en los grandes partidos. El canterano ha disputado 1.872 minutos —menos que en las dos temporadas en la Juventus— repartidos en 43 partidos en los que anotó 20 goles y dio seis asistencias. Sus registros y el tener la media anotadora más alta de la plantilla (un gol cada 93 minutos) no le permitieron subir de rango y pelear de tú a tú con Benzema, delantero titular. Zidane no le dio ni un minuto en ninguno de los derbis y clásicos ligueros y tampoco contó con él a partir de cuartos de final de la Champions League, excepto los dos últimos minutos de la vuelta de semifinales frente al Atlético y el último de la final ante la Juventus. Si finalmente aterriza en Old Trafford y se asienta en el equipo inglés, Morata conseguiría lo que no logró ni en el Madrid ni en la Juventus, ser el delantero titular e indiscutible de un equipo de primer nivel.