Los Warriors de Kevin Durant y Stephen Curry logran un anillo que marca una época

Kevin Durant y Stephen Curry le dieron a Golden State Warriors su segundo anillo de campeones de la NBA en los tres últimos años, el quinto de su historia. Culminaron unos ‘playoffs’ de ensueño. Vencieron a Cleveland Cavaliers en el quinto partido (129-120) y finiquitaron la final con un 4-1.

Kevin Durant, designado el MVP, redondeó unas finales sobresalientes con 39 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Curry estuvo igualmente inmenso con 34 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Iguodala, saliendo desde el banquillo, fue clave, con 20 puntos y descargando a Durant de la dura tarea de marcar a LeBron. Y Draymond Green exhibió como casi siempre su garra y versatilidad, con 10 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

GOLDEN STATE, 129; CLEVELAND 120 (4-1) Golden State: Curry (34), Klay Thompson (11), Durant (39), Draymond Green (10), Pachulia (0) –equipo inicial-; West (4), Barnes (0), Iguodala (20), McCaw (6) y Livingston (5). Cleveland: Irving (26), JR Smith (25), LeBron James (41), Love (6), Tristan Thompson (15) –equipo inicial-; Jefferson (4), Deron Williams (0), Shumpert (0) y Korver (3). Parciales: 33-37, 28-23, 27-33 y 31-27. Oracle Arena de Oakland. 19.596 espectadores.

Los Warriors, que notaron el flojo momento de Klay Thompson, tuvieron que alcanzar la excelencia para doblegar la férrea resistencia de los Cavaliers, el único equipo que logró ganarles uno de los 17 partidos con los que ventilaron a velocidad supersónica las eliminatorias por el título. Barrieron a Portland, a Utah, a San Antonio y cerraron con un contundente 4-1 ante Cleveland. Ningún equipo había fulminado a todos sus rivales de semejante forma.

Pero a estos Warriors no hay rival que se les resista. Ganaron el anillo en 2015, ya ante Cleveland. Marcaron un hito la pasada temporada al sumar 73 victorias y superar el récord de los legendarios Bulls de Michael Jordan en 1996, pero los Cavaliers les sorprendieron en la final de 2016 y les arrebataron el anillo tras remontar un 3-1 adverso. Ambos equipos repetían este año la final por tercera vez seguida, algo que nunca había sucedido en la NBA, y los Warriors conjuraron en esta ocasión la posibilidad de que los Cavaliers levantaran el 3-0 con el que empezó la serie.

Los Warriors, en fin, corrigieron el tremendo error que cometieron la pasada temporada y no permitieron que los Cavaliers volvieran a dinamitar el Oracle Arena. La decisión de Kevin Durant de abandonar Oklahoma City para unirse a los Warriors hace un año se ha revelado como una de las claves de la tremenda fortaleza y superioridad exhibida por el equipo. Durant, a sus 28 años, consigue su primer anillo de campeón y se consagra también como MVP de la final tras una serie contra Cleveland en la que ha promediado 35 puntos. Llegó en plena forma tras haberse temido que no pudiera disputarla cuando se lesionó el 28 de febrero en Washington. Pero no finalmente la lesión no fue tan grave como se temió y pudo reaparecer el 8 de abril, a falta de tres jornadas para el final de la temporada regular.

Los Warriors, que solo han perdido uno de los 17 partidos en los ‘playoffs’, habían ganado también 15 de los últimos 16 que disputaron en la fase regular en la que fueron los mejores con 67 triunfos y 15 derrotas.

El partido fue, como se presumía, de una tensión máxima. Los Cleveland se aferraron a él hasta el último cuarto. Siempre fueron a remolque y llegaron a ceder 17 puntos en el tercer cuarto (69-52), lastrados por las faltas y la floja actuación de Kevin Love, que se quedó en 6 puntos, y de todos sus jugadores de banquillo.

Pero JR Smith, que acabó con un fantástico 7 de 8 en triples y 25 puntos, se unió a LeBron James y Kyrie Irving y le dieron mucha guerra a los Warriors. Llegaron a situarse a tres puntos (98-95). LeBron James estuvo, una vez más, supremo con 41 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias. Poco o nada se le puede reprochar a un jugador que perdió su quinta final en las ocho que lleva disputadas. Kyrie Irving le acompañó también en la batalla con 26 puntos Y Tristan Thompson aportó 15 puntos y 8 rebotes. Pero entre los cuatro jugadores que salieron desde el banquillo solo sumaron 7 puntos.