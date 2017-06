El Real Madrid dice que Cristiano actuó “conforme a la legalidad”

El Real Madrid está "absolutamente convencido" de que Cristiano Ronaldo no defraudó 14,7 millones de euros a Hacienda. El equipo blanco ha emitido un comunicado en su página web un día después de que el fiscal presentara una denuncia ante el Juzgado contra el delantero portugués por cuatro delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos entre los años 2011 y 2014.

"El Real Madrid C. F. muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cristiano Ronaldo ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid C. F., en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias. El Real Madrid C. F. está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso. El Real Madrid C. F. espera que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia", expresa el comunicado.

La fiscalía considera que Cristiano Ronaldo cometió delito fiscal al no declarar correctamente los derechos de imagen correspondientes a los ejercicios entre 2011 y 2014, y que dejó de abonar 14,7 millones de euros. El organismo basa su denuncia en la jurisprudencia del caso Messi, por el que el jugador del Barcelona fue condenado por el Supremo. Según la fiscalía, Cristiano creó una trama societaria a través de una empresa en un paraíso fiscal para no declarar sus ingresos, el mismo motivo de fondo por el que fue acusado el delantero azulgrana. Gestifute, la agencia de representación de Cristiano, y uno de sus abogados defendieron la inocencia del delantero madridista, y esgrimieron diferencias de criterio fiscal para explicar la situación.