Valencia Basket - Real Madrid, la final de la ACB 2017 en directo

1er cuarto. M. 5. (10-12). Y lo rompe Sastre desde la esquina. La movió bien el Valencia, abrió Dubljevic para Sastre, que no perdonó. Igualdad en el marcador.

1er cuarto. M. 2. (6-3). A la línea de personal Sikma. Perdonó el 2+1, pero no falló los dos lanzamientos.

1er cuarto. M. 2. (4-0). Dos para Sastre. Atacó el aro y no sea arrugó. Antes, fallos de Felipe y Llull.

1er cuarto. M. 1. (2-0). Primer lanzamiento y primer fallo del Madrid, erró Llull. No lo hizo San Emeterio. Se adelanta Valencia.

El Madrid no pierde tres partidos consecutivos en un playoff liguero desde las semifinales de 2011 ante Bilbao (1-3) en la clausura del Messinato con Molin en el banquillo. Esta temporada, el conjunto de Laso encadenó tres tropiezos seguidos a finales de febrero, ante Gran Canaria, Galatasaray y Tenerife, en una de las semanas de calendario claustrofóbico tras el sprint por la Copa. Pero solo el Fenerbahçe, en la eliminatoria de cuartos de la Euroliga de 2016, se ha apuntado tres asaltos consecutivos cara a cara con los blancos.

Faustino Sáez

La Fonteta completamente engalanada para la ocasión con pañuelos naranjas en cada uno de los 9.000 asientos del pabellón. Los preparativos del posible alirón se cuidan al detalle, pero con discreción. Los empleados del Valencia manejan una escaleta con el himno del club, el montaje para la entrega de trofeos y el We are the champions tras el bocinazo final.