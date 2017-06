Valentino Rossi no vacila ni un segundo y gana en Assen

Mayúscula, como tantas carreras que llevan su firma. Así fue la victoria de Valentino Rossi en Assen, la primera del año, la primera desde que ganó el gran premio de Cataluña del 2016. Mientras algunos dudaban y otros escogían mal, el más veterano piloto de MotoGP, 38 años a sus espaldas, el hombre más popular del circuito, el mejor piloto de la historia, cargó con el peso de una carrera que empezó sobre el asfalto seco y terminó siendo algo parecido a una lotería. Porque cayeron unas gotas; amansó, se volvió a animar, y pareció que se venía, de nuevo, la tormenta; pero volvió a amainar. Y Rossi no vaciló ni un segundo, a lomos de su Yamaha, con ese chasis nuevo que le permite entrar con más confianza a las curvas y, en todo momento, con gomas de seco. Si acaso bajó un poco el ritmo cuando más arreció la lluvia. Que ser atrevido no significa ser un incauto.

En la primera parte de la carrera, cuando las nubes todavía aguardaban en una inquietante calma chicha, blanquecino el cielo, amenazador, el italiano hizo una exhibición de cómo ha mejorado su M1 en frenada y tiró de estabilidad para adelantar primero a Márquez (vuelta 11) y luego a Zarco (vuelta 12) en la primera curva. Se puso en cabeza al tiempo que su compañero de equipo, errático en la salida desde la 11ª posición de la parrilla, rodaba por los suelos después de haber conseguido lo más difícil: remontar hasta la quinta posición y acercarse a poco más de dos segundos del cuarteto que lideraba la prueba, con Petrucci como artista invitado. El adelantamiento de Rossi a Zarco vino acompañado de un ligero toque al francés, que a partir de entonces cerró aquel grupo, con Rossi, Márquez, Petrucci y su Yamaha satélite rodando en perfecta armonía, separados por apenas unas décimas.

Así estuvieron unos cuantos giros más hasta que, a falta de ocho giros para el final de la prueba cayeron cuatro gotas y los comisarios ondearon la bandera blanca: quien quisiera podría entrar a cambiar de moto y gomas, para correr sobre el asfalto mojado con neumáticos rayados. Zarco no se lo pensó dos veces. Arriesgó y falló. Porque nunca llovió lo suficiente ni durante el tiempo necesario como para mojar la pista, así que aquellas gomas lejos de permitirle ir más rápido le hicieron ir entre cinco y siete segundos más lento que Rossi. Hubo otros que también cambiaron, como Barberá o Lorenzo. También se equivocaron.

La paciencia, la pericia y la valentía de quienes retaron al imprevisible parte meteorológico de Assen obtuvieron premio. El premio gordo fue para Rossi, sobre quien recayó toda la responsabilidad de los movimientos del grupo en cabeza. Si él, que lideraba, seguía una vuelta y otra, aunque lloviera cada vez más, quienes le seguían también debían hacerlo; de entrar al pit lane a cambiar de gomas corrían el riesgo de caerse del podio si, como ocurrió, el grifo se volvía a cerrar. Era cuestión de tener paciencia y ser muy fino y cauteloso en las siete vueltas restantes.

ampliar foto Rossi y Márquez en Assen. VINCENT JANNINK EFE

Algunos no cumplieron todos los requisitos, para suerte del espectador. Petrucci, por ejemplo, fue uno de ellos. Ya había adelantado a Marc Márquez en la dificilísima curva cinco, la primera a la izquierda después de cuatro giros a la derecha, y se enzarzó luego con la Ducati de Dovizioso, con un ritmo fantástico durante los últimos giros (salvo cuando empezó a llover más) y con Rossi, a quien quería adelantar a todo costa para acercarse a la victoria. Pero el de Yamaha le devolvía cada maniobra con otra igualmente agresiva. No hubo en pista pilotos más rápidos que ellos dos en los momentos más críticos. Tanto que Petrucci hasta se quejó de lo que le costó adelantar a pilotos doblados como Rins. Acabó entrando en meta segundo a 62 milésimas de Rossi. Y se lamentaba. Creía que podría haber ganado. Habría que preguntárselo a Rossi, claro. No pudo con él Márquez, que se había quedado a la expectativa inicialmente, cuando la pista se puso difícil. Firmó una última vuelta majestuosa para subirse al tercer escalón del podio después de una pelea a tres bandas con Crutchlow y Dovizioso, cuarto y quinto, respectivamente.

El de Ducati, además, es el nuevo líder del Mundial después de la caída de Viñales. El 13º puesto de Pedrosa, sin sensaciones en toda carrera (como Lorenzo, 15º) ayudó a zarandear aún más la clasificación: ahora hay cuatro pilotos en once puntos: Dovizioso, Viñales, Márquez y Rossi. El Mundial está apretado y loco.