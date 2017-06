McEnroe: “No tengo de qué disculparme con Serena Williams”

John McEnroe rechazó disculparse con Serena Williams, por sus recientes declaraciones en las que aseguró que la tenista estadounidense con más títulos de la historia en el circuito femenino (39 Grand Slam, 23 de ellos individuales) y que ha ostentado el número uno del ranking más de 300 semanas "sería la 700 del mundo si jugase contra hombres". "No tengo de qué disculparme con Serena", aseguró durante una entrevista en el programa The Late Show que conduce el cómico norteamericano Stephen Colbert.

"Creo que esta vez te has superado. La gente tiene un recuerdo de tu época de tenista como un jugador continuamente cabreado. Pero con esto de Serena te has superado", le comentó el presentador. "Estaba hablando con alguien en la radio y me preguntaron por ella. Yo dije: 'Es la mejor tenista femenina que haya existido, creo que es absolutamente tremenda'. Pero me recalcaron que por qué decía 'de tenis femenino' y no 'jugadora de tenis' a lo que contesté que eso era otra categoría distinta. ¿Dicen eso de las jugadoras de baloncesto, por ejemplo? ¿Que son tan buenas como Michael Jordan?", argumentó el extenista americano, que se encuentra en plena promoción de su libro But Seriously: An Autobiography (Ahora en serio, mi autobiografía).

McEnroe, ganador de siete Grand Slam y número uno de la ATP durante 170 semanas a lo largo de su carrera (1978-1992), no pareció darse por aludido por el revuelo que han generado sus palabras y continuó bromeando al respecto. "La gente siempre pregunta: '¿Puedes vencer a Serena Williams?' Mis hijas no creen que yo pueda vencerla aunque yo creo que sí que podría", aseveró. "Está embarazada, así que quizá debería jugar con ella ahora. Tendría más oportunidades. Pero de cualquier manera, le deseo lo mejor. Es lo mejor que le ha pasado al tenis americano en los últimos 10 o 15 años", añadió.

Su ruta por los platós de las distintas televisiones americanas no se quedó ahí y McEnroe también acudió a la CBS para participar en el programa This morning. Allí fue consultado por sus declaraciones y se le cuestionó directamente por su posible arrepentimiento al hilo de toda la polémica generada a su alrededor. ¿Te gustaría disculparte con ella?, le cuestionaron los presentadores. "No tengo de qué disculparme. No creo que mis palabras fueran necesarias pero no pensé que generarían tal controversia", confesó.

Tras conocerse sus declaraciones acerca de Serena Williams, la propia jugadora salió al paso a través de las redes sociales, donde exigió respeto al extenista. "Querido John, te adoro y respeto, pero, por favor, mantenme fuera de tus declaraciones que no estén basadas en hechos. Nunca he jugado contra nadie clasificado de 'allí' ni tengo tiempo. Respétame a mí y a mi privacidad mientras trato de tener un bebé", escribió en su cuenta de Twitter.

McEnroe, sin embargo, parece haber encontrado la manera, desde su punto de vista, de zanjar esta discusión. "Tengo una solución para solucionar el problema: que los hombres y las mujeres jueguen juntos. Así no tendríamos que especular", remachó.