Bravo alarga la edad dorada de Chile y detiene en seco a Portugal

Entrenar el lanzamiento de penalti es una de las pocas prácticas que no aseguran el éxito a la hora de la verdad. Replicar las condiciones en las que se desarrollan durante los partidos resulta imposible en un entrenamiento, por lo que con la repetición mecánica solo se puede ganar en técnica, uno de los factores que mejor se diluyen bajo presión. Pero hay ocasiones en las que conviene tener algún tipo de experiencia previa, por muy limitada que sea. A los tres lanzadores de Portugal se les apagó la luz ante Claudio Bravo, uno de esos porteros que parecen leer la mente a once metros de distancia. Quaresma, Moutinho y Nani se toparon con el meta del Manchester City, que con tres estiradas colocó a Chile en la final de la Copa Confederaciones, donde volverá a luchar por un trofeo que ya logró en 1999. Portugal, que sigue sin cocinar una manera de jugar que le mantenga en la senda del triunfo de la Eurocopa, continúa dependiendo del acierto de un Cristiano que ha aparecido a ráfagas a lo largo del torneo, y que ahora tendrá que resolver su futuro en el Real Madrid.

4-4-2 (D.P.) Fernando Santos 1 Rui Patrício 2 Tarjeta amarilla 111' Tarjeta amarilla Bruno Alves 6 Tarjeta amarilla 96' Tarjeta amarilla Fonte 21 Tarjeta amarilla 114' Tarjeta amarilla Cedric Soares 19 Eliseu 10 Cambio 83' Sale Quaresma Bernardo Silva 14 Tarjeta amarilla 31' Tarjeta amarilla William Carvalho 15 Cambio 116' Sale Gelson Martins André Gomes 23 Cambio 102' Sale Moutinho Silva 9 Cambio 76' Sale Nani Tarjeta amarilla 43' Tarjeta amarilla André Silva 7 Cristiano 1 Bravo 4 Cambio 120' Sale Fuenzalida Isla 18 Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla Jara 15 Beausejour 17 Medel 10 Cambio 112' Sale Francisco Silva Tarjeta amarilla 51' Tarjeta amarilla Pablo Hernández 21 Marcelo Díaz 20 Aránguiz 11 Cambio 86' Sale Martín Rodríguez Vargas 8 Vidal 7 Alexis 4-3-3 Juan Antonio Pizzi

En las dos horas previas a la tanda de penaltis, creyó Pizzi que le resultaría más útil utilizar a Vidal como elemento distorsionador en ataque, porque el chileno no es un delantero ni un defensa pero parece ambas cosas. Sin embargo, por momentos el jugador del Bayern de Múnich resultó un fantasma. Y no hay cosa que más le moleste a Arturo que no tener nada que decir. Aránguiz ocupó la posición habitual de Vidal, mientras que Hernández y Díaz se preocuparon por darle salida al balón desde atrás. Pero la pelota se le derretía a La Roja metros antes de superar la línea de centro.

Portugal, que no pareció preocupada por poseerla hizo mejor uso de ella, a través de caminos más directos. Cuando no podía dársela a Cristiano trataba de que llegase hasta Bernardo Silva, acostado en la banda derecha, dispuesto y capaz de regatear hasta su propia sombra. El atasco de Chile fue producto de ese cinturón de castidad que conformaron Adrien Silva y William Carvalho, cuya tarea principal nace y muere en la recuperación de balones. Solo gracias a una buena maniobra de Alexis logró Chile plantarse ante Rui Patrício, aunque Vargas trató de superar al portero portugués por debajo de las piernas, cosa que no logró.

La ejecución, un recurso que no pareció justificado, pareció inspirar poco después a André Silva, que también se plantó ante Bravo tras una asistencia quirúrgica de Cristiano, aunque el delantero del Milán tampoco fue capaz de batir al portero colocando el balón en la entrepierna. Con el paso del tiempo Chile fue ganando en posesión, llegó a dibujar transiciones rápidas y profundas en las que mucho tuvo que ver Alexis, aunque no llegó a conseguir situarse en una posición clara de remate. Vargas con una medio chilena obligó a que Rui Patrício se estampase contra el poste para despejar el balón.

ampliar foto Cristiano, durante un momento del partido. Laurence Griffiths Getty

En Portugal, sin Cristiano de por medio y con André Silva frustrado, toda la aportación ofensiva se limitó a una colección de disparos de media distancia de André Gomes que en ningún momento inquietaron a Bravo. La entrada de Quaresma y de Nani afilaron en algo el ataque portugués aunque la marcha de Bernardo Silva eliminó toda posibilidad de sopresa desde el interior.

A Chile pareció no pesarle el reloj, algo más las piernas, y aunque mantuvo su guion nada parecía tan fresco como al inicio. Empezó a sortear el balón en largo, a buscar la segunda jugada y a olvidarse de que Fonte y Bruno Alves no son dos gacelas precisamente, pero cuando la pelota toma altura ambos tienen cuello de jirafa. Solo a minuto y medio del final de la prórroga la mala suerte asomó para La Roja cuando un disparo de Vidal se fue al poste y el rechazo, que cayó en Rodríguez, terminó de nuevo en el larguero. Pero ahí acabó la desdicha chilena. Un equipo que parece decidido a seguir haciendo historia desde el punto de penalti. Los dos últimos títulos de la Copa América se los ganó a Argentina en la tanda de penaltis. Puede que en Chile sí que sepan cómo entrenar las penas máximas.