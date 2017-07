El Barça compró entradas a socios por 88 euros y las vendió por 1.500

El FC Barcelona revendió entradas de algunos socios que se acogieron a la modalidad Seient Lliure [Asiento Libre] a un altísimo sobrecoste. Según una información emitida por TV-3, algunos socios que pusieron su asiento en venta a través del club, percibieron 88 euros por entradas que acabaron siendo vendidas por 1.502 euros.

Se ha detectado que, en 10 partidos de máxima expectación, el Barça convirtió localidades normales en entradas Premium, que multiplicaban notablemente el precio final de venta. Los socios, además, no fueron informados del extraordinario beneficio que iba a percibir el club. La idea de Seient Lliure se puso en marcha en 2001 y básicamente trataba de mantener la máxima afluencia al Camp Nou beneficiando tanto al socio que no podía acudir al estadio, que percibe un dinero si libera su localidad a través del club, como a este, que ingresa también una cantidad extra. El asiento libre se libera cuando el socio así lo comunica al club y este a su vez inicia el proceso de la venta. Una vez completado el proceso, el club descuenta el IVA y los gastos de gestión y se reparte al 50% con el socio el importe restante. Cosa que no ocurrió.

La directiva del Barcelona, según la investigación de TV3, ha vendido durante las tres últimas temporadas asientos liberados por los socios a unos precios muy superiores a los de taquilla, pero en cambio no les ha liquidado según las normas establecidas por el mismo club. El club, que dará una rueda de prensa esta tarde, elevó el precio de las entradas porque incluyó catering en las mismas, aunque tampoco lo notificó a los socios. La investigación realizada por Televisión de Cataluña en los últimos meses ha detectado anomalías en estos 10 partidos: El Barça-Manchester City, Barça-Real Madrid y Barça-Valencia de la temporada 2014-2015. Roma, Arsenal, Real Madrid y Atlético de Madrid, de la 2015-2016; y Atlético, Manchester City y Real Madrid, de la 2016-2017.

En la temporada 2015-2016, la última que el Barça ha hecho público el ejercicio económico, sólo en el partido Barcelona-Real Madrid, el club ganó cerca de 2 millones y medio de euros en la citada modalidad del VIP Experience, pero ningún socio de los afectados en este partido, ni en los otros 9 investigados, conocía el negocio que se estaba haciendo con su localidad, según TV3.

En cuatro partidos de la temporada 2015-2016, el Barcelona ingresó 2,5 millones de euros por el VIP Experience. El socio, sin embargo, ni se enteró ni recibió la liquidación oportuna. El presidente Josep Maria Bartomeu y su junta directiva deberían informar cada uno de los socios afectados los ingresos y las liquidaciones efectuadas.