Messi renovará hasta 2021

El FC Barcelona y Messi han llegado a un principio de acuerdo para renovar el contrato del jugador por tres temporadas y una cuarta opcional. Las negociaciones entre el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y el padre del jugador, Jorge Messi, se han prolongado durante varios meses y en los últimos días se han perfilado los últimos flecos. La cláusula de rescisión del nuevo contrato del 10 azulgrana ascenderá a 300 millones de euros.

Messi, el 24 de junio, el mismo día que cumplía 30 años, se casó en Rosario con Antonela Rocuzzo. El jugador se encuentra de luna de miel en Antigua y no debe regresar a Barcelona hasta mediados de julio. Será entonces cuando firme oficialmente su nuevo contrato.

La renovación de la estrella del equipo que la próxima temporada dirigirá Ernesto Valverde, ha constituido un asunto sobre el que el club ha tratado de mantener una absoluta discreción, máxime teniendo en cuenta el proceso judicial al que ha sido sometido el jugador por fraude fiscal y por el que fue condenado a 21 meses de cárcel. Aunque la fiscalía ha dado su visto bueno para que dicha pena sea sustituida por el pago de una multa de medio millón de euros.

Sin embargo, unos comentarios sobre la renovación del jugador provocaron en enero la destitución de Pere Gratacós como responsable de las relaciones institucionales del club con la Federación Española. Gratacós dijo: “Leo no sería tan bueno sin Neymar, Suárez e Iniesta”. Pocos días antes, el director ejecutivo del club, Óscar Grau, había comentado sobre la renovación: “Se tiene que analizar con la cabeza fría y con sentido común. El Barça no puede pasar de un 70% del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo”. Ese mismo día, Luis Suárez, preguntado al respecto, declaró: “Lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común”.

Messi llegó al Barcelona cuando tenía 13 años y se formó en La Masia. Debutó en el primer equipo azulgrana en octubre de 2004. Desde entonces ha conquistado 30 títulos con la camiseta azulgrana, entre otros, cuatro Champions, ocho Ligas, y cinco Copas del Rey, la más reciente, el 28 de mayo en el Calderón en una final en que el Barcelona se impuso por 3-1 al Alavés. Además, ha conseguido en cinco ocasiones el Balón de Oro y en cuatro la Bota de Oro. Ha sido cuatro veces el pichichi de la Liga española y posee los récords de la misma tanto en total como en una temporada. Suma ya más de 500 goles en partidos oficiales con la camiseta azulgrana. Con la selección argentina debutó en agosto de 2005 y suma 58 goles en 118 partidos.

El Barcelona renovó la pasada temporada los contratos de Neymar y Luis Suárez por lo que se asegura la continuidad de su tridente durante varias temporadas.