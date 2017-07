Xu Gembao, el chino que rompió con la maldición futbolera de Lorca

Es difícil imaginar un municipio más condenado futbolísticamente que Lorca. El Club de Fútbol Lorca Deportiva, fundado en 1969, desapareció en 1994. El Lorca Promesas Club de Fútbol, fundado en 1986, dejó de existir en 2002. El Lorca Deportiva Club de Fútbol, inaugurado en 2002, fue descatalogado en 2015. El Ciudad de Lorca, creado en 1999, se disolvió tras una larga agonía, en 2009. No había manera de que los equipos profesionales prosperaran en la ciudad del castillo.

La maldición se suspendió hace poco más de un año cuando el empresario chino Xu Gembao examinó el mapa de España en busca de club para comprar. Que no lo ahogaran las deudas, que no estuviera en las islas porque allí reinan los inversores alemanes, que le permitiera tener el control accionarial, y que el mar se encontrara próximo, de acuerdo con el ancestral sistema filosófico taoísta del feng shui. El club La Hoya Deportiva, situado en La Hoya, una pedanía de la ciudad de Lorca, reunía estos requisitos. Solo cargaba con 70.000 euros de deuda en Segunda B y su situación en el cosmos, de acuerdo con las reglas de la antiquísima geomancia china, era fenomenal.

“Íbamos hacia La Hoya por la carretera y de repente Gembao aparcó en el arcén”, recuerda Joaquín Romeu, director general del proyecto. “Se bajó, señaló una nube en el cielo y dijo que representaba una señal de bienvenida. ¡Estaba entusiasmado!”.

Gembao compró el club en enero de 2016 al empresario agricultor Luis Jiménez, famoso en la zona por vender 45.000 kilos de brócoli diarios. Pagó 1,3 millones de euros y le cambió el nombre por el de Lorca Fútbol Club.

En España no le conocía nadie. Pero en China, el sobrenombre de Gembao es rotundo: Padrino del Fútbol Chino. A los 71 años, se ufana de poseer un récord único. Nadie ganó dos Ligas chinas, nadie ascendió a tres clubes a la Primera china, y nadie fue jugador profesional, fundador de un club, entrenador y presidente. El carácter pionero del fútbol asiático le permitió multiplicarse. Comenzó por crear una academia en una isla de Shanghai a la que solo se accedía por barco. Con la primera generación de jugadores armó un equipo, el Dongya; lo ascendió a Primera y le brindó una reputación. En 2012 la autoridad portuaria de Shanghai se lo compró por 40 millones de euros.

Ni el presupuesto en fichajes (900.000 euros) ni los salarios (el jugador que más gana cobra 4.500 euros al mes) fueron los más altos de Segunda B. Lo que distinguió a Gembao fue su método. Lo explica el empresario chino Bin Wang, que ejerció de traductor presidencial. “En su filosofía”, dice Bin, “él pretende que los entrenadores no lo traten como presidente sino como asesor. Que se dejen ayudar. Él a los técnicos les decía: ‘‘¡Yo no quiero tu trabajo! ¿Para qué? ¡Este es mi dinero y lo cuido más que tú!”.

El presidente gusta de dar charlas tácticas con rotulador y pizarra. Despidió a dos entrenadores por rechazar este intervencionismo.

“En los primeros meses echamos a dos técnicos, Iñaki Alonso y Julio Algar, porque no les gustaba ver al jefe en el entrenamiento”, cuenta Bin. “Él no quería molestar pero veía que el equipo jugaba mal y les daba su opinión. Hasta que veía que el equipo estaba sin vida. Entonces: ¡a la calle! Él en China jamás echó un entrenador. Aquí hay un conflicto. La gente piensa: ‘¿Qué sabe un chino de 70 años que viene de un país sin tradición de fútbol?’ No lo escuchaban. Entonces, ¡adiós!”.

El goleador, Rafael Fernández Chumbi, se admiró de las charlas que cada lunes les daba el presidente armado de un rotulador y una pizarra en la que trazaba flechas tácticas. “Tenía un pensamiento muy distinto del nuestro”, dice Chumbi. “Él está en España para aprender y disfrutar del fútbol de una forma distinta, siendo propietario de un club y llevándolo todo a cabo. Vivía en un hotel junto al campo de entrenamiento, le gustaba ver al equipo trabajar y hablar con los jugadores. Con traductor porque él no habla español. Es un tío muy cercano. Cuando las cosas no iban bien nos hacía ver que había muchas cosas que no funcionaban. Le gustaba hablar un poco de fútbol y dar su versión de cómo tenía que jugar un jugador. Si yo hacía un mal partido me lo hacía saber. Con un toque de humor”.

Discretos, los futbolistas no cuentan la parte más lucrativa de las charlas. Cada lunes, tras la reunión en el vestuario, Gembao repartía a sus jugadores un sobre con una prima en metálico. "A nuestro presidente hay que darle mucho mérito porque hizo una apuesta económica por un club sin historia y con muchas adversidades", reclama el capitán Cristian Bustos.

"El jefe es un maniático del número tres", observa Bin, el fiel traductor; "siempre dividió sus charlas tácticas en tres partes, tres mensajes, tres ideas, tres pausas".

Los estímulos fueron bienvenidos. Como el club original, La Hoya, no tenía infraestructuras adecuadas, los entrenamientos se realizaron a 100 kilómetros de Lorca, en San Pedro del Pinatar, una localidad costera junto a La Manga. "El club, como todo el mundo sabe, tiene un año de vida", dice Bustos. "Hubo una transformación. Cambiaron el nombre de La Hoya de Lorca a Lorca y eso implicó una serie de dificultades. Tuvimos que jugar hasta la jornada 12 en San Pedro del Pinatar".

El Ayuntamiento, a cargo del regidor Francisco Jódar, del PP, no facilitó las cosas. El acceso del equipo al estadio municipal fue restringido. Bin Wang todavía no descubre las razones. "No nos dejaban entrenar en el estadio", se lamenta, en perfecto castellano. "Todo el mundo dice que China es comunista e intervencionista, pero cuando llegamos a Lorca nos dimos cuenta de que los que intervenían son los políticos de allí. Lorca, en ese sentido, es una ciudad muy comunista. Ahora el Gobierno chino ayuda al fútbol. El Gobierno de Lorca no. Buscaron unas excusas increíbles".

“Nunca pudimos entrenamos en Lorca ni en nuestro estadio", lamenta Bustos. "Por temas de Ayuntamiento. No nos dejaron. Cuando jugábamos en casa se nos hacía extraño. La afición tardó en engancharse. Al principio la gente estaba fría. Veían que el equipo iba líder pero jugaba a más de 100 kilómetros, los futbolistas no estaban nunca en Lorca. Cada jugador vivía en un sitio: Lorca, Alicante, Murcia, Pinatar… Y luego tuvimos desgracias: se nos lesionaron los dos referentes en ataque: Chumbi y Onwu...".

Asesorado por Joaquín Romeu en la parte administrativa y Paco Zaragoza en la secretaría técnica, Gembao se instaló en el hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar. Allí siguió los designios del feng shui y del paladar. Fue devoto del buen arroz, del pescado, del mar y del fútbol, como a casi todos los murcianos, y practicó supersticiones que confesó milenarias. La obsesión por el número siete, símbolo ascendente, y la costumbre de hacer las cosas de tres en tres. Gembao sostiene que la base del juego consiste en las conexiones triangulares, los pases a tres bandas, o las paredes, y que todo progreso consiste en una sucesión de asociaciones triangulares. "El jefe es maniático", observa Bin, el fiel traductor; "siempre dividió sus charlas tácticas en tres partes, tres mensajes, tres ideas, tres pausas".

Fue tradición en Lorca que los equipos hicieran ofrendas florales a la Virgen de la Huerta. El santuario de la patrona de la comarca, sin embargo, se quedó sin la ofrenda del Lorca FC, hecho que escandalizó al cura guardián del convento, Pedro Valenzuela. El religioso se refirió a la nueva entidad como "ese otro equipo que no es de Lorca".

Bin confesó su perplejidad: "¡Pero es que el jefe es budista!".

Pasaron los meses y antes de que las fuerzas vivas de la ciudad se dieran cuenta el Lorca sumó 600 abonados de la nada, acabó llevando 4.000 personas al estadio municipal, y culminó la temporada regular como líder del Grupo IV por encima del Murcia, el club de la capital autonómica. En los playoffs eliminó a la Cultural y al Albacete.

Hoy, después de un calvario, la ciudad de Lorca tiene equipo en Segunda. Feliz por el éxito, Gembao se dispone a venderlo por más de ocho millones de euros. Cumplirá así con una nueva consigna del Gobierno de Pekín y con una oferta monumental de Jack Ma. El empresario más rico de China, dueño del consorcio Alibaba, le ha dicho a Xu Gembao que tiene diez años para fundar un club campeón de la Liga local con al menos diez internacionales chinos que, esperan, disputen la Copa del Mundo que sueñan con organizar en suelo patrio.