Muguruza tumba a Kuznetsova y accede a las semifinales de Wimbledon

Tiene Garbiñe Muguruza el deseo de hacer algo grande en este Wimbledon y va cumpliendo el objetivo paso a paso. Después de la exhibición contra Angelique Kerber en los octavos, la número 15 del mundo selló una victoria aún más contundente contra la rusa Svetlana Kuznetsova (6-3 y 6-4, en 1h 15m), lo que le catapultó directamente hacia las semifinales del major británico. Navega Garbiñe a velocidad de crucero y entre ella y el escenario definitivo del sábado, la gran final, ahora queda tan solo un escollo: será la eslovaca Magdalena Rybarikova o la estadounidense Coco Vandeweghe.

Esta última victoria permitirá a Muguruza (23 años) disputar por tercera vez en su carrera las semifinales de un Grand Slam –las otras dos apuntan a Wimbledon 2015 y Roland Garros 2016–, que a su vez supondrán las cuartas de esta temporada –antes, Brisbane, Roma y Birmingham–. Además, el avance en el torneo londinense se traduce en otra recompensa inmediata, puesto que a partir del próximo lunes figurará como mínimo en el top-10 del circuito de la WTA; es decir, estará otra vez entre las mejores.

Los pequeños matices ocultan a veces valiosas realidades y, en este sentido, el banquillo de Muguruza habla mucho y bien de su circunstancia en estos días: despejado, pulcro, milimétricamente dispuesto; solo el raquetero, a un costado, y el resto todo ordenado, sin un solo elemento que desentone. Al otro lado, el de Kuznetsova ofrecía la imagen de un pequeño bazar, con chaquetas, botellas y otros accesorios desperdigados sobre el césped y la silla. Todo cuenta, todo dice cosas en un deporte tan puntilloso como el tenis.

En Wimbledon, sea por la razón que sea, Garbiñe se ha reencontrado con la Garbiñe más metódica y centrada, tanto dentro como fuera de la pista. Juega como si a su alrededor no existiera nada más que las líneas, la red y la adversaria. Actúa absolutamente abstraída, pendiente únicamente de su tenis y de cómo puede hacerle daño a la rival. Sobre el verde se desempeña como una máquina. Contra Kuznetsova, una jugadora bregada que se las sabe todas, no empleó la versión descarnada que utilizó ante Kerber, sino una más contenida, parecida a la de las tres primeras citas en este torneo.

Conoce a la perfección a la rusa, porque desde años han compartido entrenamientos en Barcelona, así que tenía muy claro qué debía hacer y cómo debía hacerlo. Sveta, entrenada por el español Carlos Martínez, le duró un abrir y cerrar de ojos. Desde el primer pelotazo se vio claramente quién tenía la sartén por el mango. Garbiñe no embistió (14 winners, por 21 de Kuznetsova), pero no cedió una sola vez el servicio, volvió a fallar poco (15 errores no forzados) y salvó las tres bolas de break que tuvo en contra.

La fórmula minimalista: jugar, no pensar

Estuvo de nuevo certera, con tiros muy profundos y planos. Cada vez que escupía la bola su raqueta pasaba rozando la cinta y obligaba una y otra vez a la veterana a golpear desde posiciones muy forzadas. La rusa, número ocho del mundo y de alma guerrera, terminó claudicando. “Estoy tratando de no pensar demasiado, solo intento jugar y no pensar en nada más”, explicó luego Muguruza, ya con el billete para las semifinales en la mano. “Soy completamente diferente a la jugadora que llegó aquí a la final hace dos años. He cambiado y se nota sobre todo en partidos duros como este”, agregó.

Está de nuevo Garbiñe ante la posibilidad de lograr otro título importante y desprende buen feeling. Restan ahora dos pasos, pero si continúa de esta forma no hay mayor contrincante para ella que la propia Garbiñe Muguruza. No hay, al margen de Serena Williams, una tenista con un juego tan dominante y exuberante como el de ella. Lo tiene todo, así que depende de ella.