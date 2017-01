El vermut le sienta como un tiro al Barcelona, que empata ante el Betis

Aunque el marcador asegura que el partido acabó 1-1, el Barça se perdió en el Villamarín ante un soberbio Betis. La cadena de errores azulgrana fue monumental después de cinco jornadas victoriosas y de presionar al Madrid. El entrenador se equivocó seguramente con la alineación y el equipo no dio pie con bola, reducidos los azulgrana por la camisa de fuerza de Víctor del Amo. La victoria verdiblanca parecía indiscutible, por juego, ocasiones, postes (dos a cero) y goles (1-0) cuando apareció en el último minuto Luis Suárez (1-1). Muy desorientados y aplatanados, los azulgrana solo se corrigieron a tiempo para empatar, nunca para vencer, víctimas de la solana del Villamarín.

Quiso jugar el Barça al ataque con demasiados delanteros y se defendió muy bien con jugadores de contención el Betis. Los verdiblancos se han endurecido con Víctor, un técnico al que le gusta la estrategia, interesado especialmente en explicar cómo se puede negar al equipo de Luis Enrique. El entrenador azulgrana se entrega al tridente a cada partido y rota a los medios y zagueros, de manera que siempre hay apuestas sobre sus alineaciones, a menudo sorprendentes, como la del Villamarín: juntó a los dos laterales suplentes (Aleix y Digne) y dispuso a Mathieu como pareja de Piqué; arriesgó con sus volantes más ofensivos (Denis Suárez y Arda); y entregó el mando como mediocentro a Rakitic.

Muchos futbolistas ofensivos para enfrentar a un contrario muy replegado a partir de una zaga de cinco jugadores, pendiente de tirar la transición en cada robo de balón, confiado en que la improvisada defensa azulgrana le daría opciones de victoria, sobre todo por los flancos de Digne y de Aleix Vidal. A los azulgrana les convenía atacar muy bien para que nadie reparara en la flácida retaguardia montada por Luis Enrique. La falta de precisión y también de paciencia barcelonista avaló el despliegue físico del Betis. No entraba en juego Messi, tampoco corría Neymar y el balón no llegaba a Luis Suárez. El Betis arrambló muy pronto al Barça con el buen hacer y los disparos de Ceballos.

Inestable en su cancha, sin control del partido ni de la pelota, falto de jerarquía y consistencia, el Barça perdió reiteradamente el balón y sufrió un buen rato ante el empuje del Betis, al que solo le faltó puntería para rematar su dominio y sus ocasiones, visibles en cada tiro fallido de Rubén Castro. Muy diseminados, y a menudo perdidos los azulgrana en el campo verdiblanco, Piqué fue entonces un jabato en la defensa del marco de Ter Stegen. Alcanzada la media hora, no se contaba ni una larga posesión ni un chut del Barça y en cambio ya había sacado cinco saques de esquina el Betis. El gol rondaba el marco azulgrana cuando apareció por fin Messi.

Digne recibió de Ter Stegen y no paró hasta conectar con el 10, quien ante la falta de munición había decidido bajar a la divisoria en busca de la pelota, exquisito en la habilitación de Neymar. El brasileño, sin embargo, falló el mano a mano con Adán, que achicó muy bien al 11 del Barça. La ocasión azulgrana espantó por un momento al Betis a pesar de que se llegó al descanso con una tarjeta amarilla para Piqué, apagafuegos de su equipo y obligado a cometer falta para evitar la contra de Rubén Castro. Luis Enrique acabó agotado en la banda, desquiciado por el mal juego de su equipo, hipotecado también parcialmente por la formación que había dispuesto.

El partido pintaba tan mal para el Barcelona que exigía un cambio de estrategia por parte de Luis Enrique. El paisaje, sin embargo, no cambió en la reanudación y el Betis continuó al mando para someter a los azulgrana. No despabilaban, reiterativos en el fallo, erráticos en el pase, sin un futbolista con el poder suficiente para revertir la situación, ni siquiera Messi. La figura del partido era Ceballos y los azulgrana sobrevivían por Piqué y Ter Stegen. Al entrenador barcelonista no le quedó más remedio que mover el banquillo y cambiar la dirección del partido. Apareció André Gomes y después salieron a escena los laterales titulares: Sergi Roberto y Jordi Alba.

A partir de un doble pivote (4-2-3-1), y con Aleix Vidal en una banda y en la otra Neymar, el Barça intentó salir de su campo y competir por el balón, propiedad del Betis. Tampoco funcionó porque los muchachos de Víctor del Amo continuaron porfiando por el gol hasta que lo consiguieron en un córner botado por Durmisi. Ter Stegen rechazó en corto con los puños, acosado por dos rivales, y Álex Alegría remató: 1-0. Y entonces el partido enloqueció hasta acabar 1-1. El Barça reclamó dos goles en dos jugadas en que el balón se paseó por la raya de meta –el remate de Aleix Vidal traspasó la línea y era gol— antes de que empatara Luis Suárez y después de que Ter Stegen evitara el 2-0.

Habían perdido demasiado tiempo los azulgrana para aspirar al triunfo en un último arrebato y se esforzaron suficientemente los verdiblancos para no perder, y puede que ni para empatar, después de que Messi filtrara un pase estupendo para Luis Suárez tras una pérdida de Nahuel. A partir de la presión, el Barça consiguió lo que no pudo con la elaboración, empachado de delanteros y falto de jugadores con autoridad, extraviado y despersonalizado sin Busquets ni Iniesta. Aunque cambian los jugadores, no es nuevo que el Barça se vaya dejando la Liga con empates a uno por los campos de España, también en el invicto Villamarín. El vermut le sentó como un tiro.