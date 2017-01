Villar logra que el juez investigue también a Jorge Pérez por el caso Recre

La declaración de Ángel María Villar del pasado 23 enero en los juzgados de Majadahonda por los presuntos tratos de favor al Recreativo y al Marino ha tenido una derivada buscada por el presidente del fútbol español. El juez Gregorio María Callejo ha incluido en el procedimiento como imputados (investigado) a Jorge Pérez, exsecretario federativo y rival de Villar en las elecciones a la presidencia, y a Marcelino Maté, presidente de la Comisión de Segunda B y de la territorial de Castilla-León.

Jorge Pérez tenía que declarar esta mañana como testigo, pero al llegar a los juzgados se ha encontrado con la notificación de que pasa a ser investigado, al igual que Marcelino Maté. Ambos tendrán que declarar en su nueva condición el próximo 15 de febrero en un proceso en el que también ha entrado a formar parte la Fiscalía Anticorrupción.

En su declaración ante el juez, Villar aseguró que los préstamos al Recreativo así como no pedirle al club onubense los avales necesarios para competir fueron acciones legales y que, de no serlo, la responsabilidad recaía en Marcelino Maté, uno de sus hombres de confianza, y en Pérez, que era el encargado de autorizar o suspender la inscripción de las licencias de jugadores y entrenadores de los clubes. Sin los préstamos concedidos por la Federación, uno de ellos para pagar al exentrenador del Recreativo José Luis Oltra, el club decano del fútbol español no hubiera podido competir en Segunda División B en las temporadas 14-15 y 15-16. El pago a Oltra se hizo a través del Comité Nacional de Entrenadores y con ello se eludió el embargo que la Agencia Tributaria había ordenado sobre el Recreativo.

Fuentes federativas aseguraron en su día a este periódico que Villar y su vicepresidente económico Juan Padrón fueron los encargados de llevar toda la negociación con Pablo Comas, expresidente del Recreativo. Padrón también está imputado en la causa, aunque no se presentó a declarar el pasado 23 de enero y no dio argumentos de peso para ello. Ya tenía pensado no ir a declarar en un asunto en el que también está implicado por el caso Marino de Tenerife, club de la ciudad de nacimiento de Padrón y que también habría contado con la ayuda de la Federación al saldar una deuda que le permitió competir en la temporada 12-13 en Segunda B.